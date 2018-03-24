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Куда сходить и что посмотреть на этих весенних выходных - в нашей подборке!

Детям: Кака-Бяка и весна

Эстонский писатель и драматург Андрус Кивиряхк не только с уважением относится к каждой ложке, кошке и картошке - он пишет о них сказки. Да и не только о них: детей в его историях тоже хватает, а к детям закономерно прилагаются родители, бабушки-дедушки, учителя и прочие важные для ребенка люди. Ну а мир сам по себе – удивительное место, поэтому каждый день, каждую минуту может произойти что угодно.

24 марта в 15:00

25 марта в 12:00 и 14:00

Рижский русский театр им.М.Чехова

Рига, улица Калькю, 14

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Выставка "Отдых и спорт 2018"

Выставка "Отдых и спорт" - это обширная информация о возможностях активного отдыха, спорта и туризма, инвентаре и оборудовании, а также разнообразные предложения по выгодным ценам и рекомендации специалистов.

24 марта 10:00-19:00

25 марта 10:00 и 17:00

Выставочный холл "Кипсала"

Рига, улица Кипсалас, 8

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Выставка Эрики Кумеровой "Письма холста"

Природные мотивы в видении художницы превращаются в интуитивные фантазии. Художница ломает стереотипы, играя образами и масштабами.

До 1 апреля

Арт-галерея MuseumLV

Рига, улица А.Пумпура, 2

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Выставка "Премия им. Язепа Пигозниса в латвийской пейзажной живописи"

Художник Язеп Пигознис - один из выдающихся латвийских пейзажных живописцев, в чьих работах природа Латвии предстает во всем своем великолепии и разнообразии. На выставке в церкви Св. Петра представлены лучшие образцы этого жанра, написанные латышскими художниками 21-го века.

До 22 апреля

Рижская церковь Св. Петра

Рига, улица Скарню, 19

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Гранатовый браслет

«Гранатовый браслет» - одно из самых поэтичных произведений русской литературы. Рассказ о великой, жертвенной любви, «которая повторяется только один раз в тысячу лет», был написан в 1910 году, и в основу сюжета легли реальные события.

25 марта в 19:00

Рижский русский театр им.М.Чехова

Рига, улица Калькю, 14

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Детям: Парадоксы научного мира

Во время представления "Парадоксы научного мира" зрители ознакомятся с захватывающими и необычными научными экспериментами, способными перевернуть с ног на голову их представление о мире. Советуем посещать данное шоу зрителям старше 12 лет.

25 марта в 13:00

Рижский театр STADIA

Рига, улица Гертрудес, 24

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Детям: "Карлсон летит..."

Спектакль, поставленный Латвийской национальной оперой, языком балета рассказывает маленьким зрителям о приключениях Малыша и Карлсона – о прогулках по крышам, о поимке воров, о шутках над надменной фрекен Бок и похищении плюшек. И о грандиозном событии – дне рождения с восемью тортами и одной свечкой...

25 марта в 15:00

Латвийский национальный балет

Рига, бульвар Аспазии, 3

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Выставка: Майя Нора Табака. Архитектура

Глядя на картины Майи Табаки, зритель, возможно, сам того не осознавая, втягивается в мир фантазии и мечты, в котором каждый жаждет побывать.

До 5 мая

Художественная галерая "Даугава"

Рига, улица Аусекля, 1

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