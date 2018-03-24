Куда сходить 25-26 марта: афиша на выходные (1)
Куда сходить и что посмотреть на этих весенних выходных - в нашей подборке!
Детям: Кака-Бяка и весна
Эстонский писатель и драматург Андрус Кивиряхк не только с уважением относится к каждой ложке, кошке и картошке - он пишет о них сказки. Да и не только о них: детей в его историях тоже хватает, а к детям закономерно прилагаются родители, бабушки-дедушки, учителя и прочие важные для ребенка люди. Ну а мир сам по себе – удивительное место, поэтому каждый день, каждую минуту может произойти что угодно.
24 марта в 15:00
25 марта в 12:00 и 14:00
Рижский русский театр им.М.Чехова
Рига, улица Калькю, 14
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Выставка "Отдых и спорт 2018"
Выставка "Отдых и спорт" - это обширная информация о возможностях активного отдыха, спорта и туризма, инвентаре и оборудовании, а также разнообразные предложения по выгодным ценам и рекомендации специалистов.
24 марта 10:00-19:00
25 марта 10:00 и 17:00
Выставочный холл "Кипсала"
Рига, улица Кипсалас, 8
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Выставка Эрики Кумеровой "Письма холста"
Природные мотивы в видении художницы превращаются в интуитивные фантазии. Художница ломает стереотипы, играя образами и масштабами.
До 1 апреля
Арт-галерея MuseumLV
Рига, улица А.Пумпура, 2
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Выставка "Премия им. Язепа Пигозниса в латвийской пейзажной живописи"
Художник Язеп Пигознис - один из выдающихся латвийских пейзажных живописцев, в чьих работах природа Латвии предстает во всем своем великолепии и разнообразии. На выставке в церкви Св. Петра представлены лучшие образцы этого жанра, написанные латышскими художниками 21-го века.
До 22 апреля
Рижская церковь Св. Петра
Рига, улица Скарню, 19
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Гранатовый браслет
«Гранатовый браслет» - одно из самых поэтичных произведений русской литературы. Рассказ о великой, жертвенной любви, «которая повторяется только один раз в тысячу лет», был написан в 1910 году, и в основу сюжета легли реальные события.
25 марта в 19:00
Рижский русский театр им.М.Чехова
Рига, улица Калькю, 14
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Детям: Парадоксы научного мира
Во время представления "Парадоксы научного мира" зрители ознакомятся с захватывающими и необычными научными экспериментами, способными перевернуть с ног на голову их представление о мире. Советуем посещать данное шоу зрителям старше 12 лет.
25 марта в 13:00
Рижский театр STADIA
Рига, улица Гертрудес, 24
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Детям: "Карлсон летит..."
Спектакль, поставленный Латвийской национальной оперой, языком балета рассказывает маленьким зрителям о приключениях Малыша и Карлсона – о прогулках по крышам, о поимке воров, о шутках над надменной фрекен Бок и похищении плюшек. И о грандиозном событии – дне рождения с восемью тортами и одной свечкой...
25 марта в 15:00
Латвийский национальный балет
Рига, бульвар Аспазии, 3
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Выставка: Майя Нора Табака. Архитектура
Глядя на картины Майи Табаки, зритель, возможно, сам того не осознавая, втягивается в мир фантазии и мечты, в котором каждый жаждет побывать.
До 5 мая
Художественная галерая "Даугава"
Рига, улица Аусекля, 1
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