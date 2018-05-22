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Даниила Крамера представлять не надо — джазовый пианист, педагог и композитор.

10 августа мастер импровизации выступит в концертном зале «Дзинтари» в рамках музыкального фестиваля Инесе Галанте «Summertime». Как еще не звучали композиции звездных Queen и Led Zeppelin, так это в джазе и на юрмальской сцене.

Текст: Евгения Шафранек

«В этом году я представляю в Риге программу, которая исполнена вместе с ансаблем Антона Румянцева — известным саксафонисом и прекрасным аранжировщиком. Антон создал проект, представляющих из себя что-то среднее между джазовыми импровизациями и каверами на основе творчества Queen, Beatles, Led Zeppelin и Nirvana. Новое прочтение известных композиций, и иногда их неожиданное прочтение должно весьма удивить слушателей.

Музыка всегда скажет о том, о чем слова не в состоянии сказать. А слова помогут там, где музыка бессильна. Человечество потому и имеет столько видов искусства — каждое говорит о чем-то своем.

Если бы я не стал музыкантом, стал бы историком. Я так и думал в юности: не поступлю в «гнесинку», пойду на истфак.

Я увлекаюсь не только древней историей, но историей жизни на Земле в принципе, и связано это с моим восприятием мира с точки зрения мистика. И чем больше я изучаю с научной точки зрения развитие жизни на Земле, чем больше смотрю, что делают палеонтологи, тем больше убеждаюсь в двух вещах: наша современная жизнь удивительным, непостижимым образом очень тесно связана с жизнью древнего мира и эта связь не прекращается.

Например, законодательство Рима и лозунг «Хлеба и зрелищ!», который в последствии привел к гибели империи, сейчас не менее актуальный и так же грозит гибелью нашей цивилизации.

Люди категорически не понимают, что цивилизация начинается с двух слов: культура и вера . Если это разрушить - разрушается все. И монетизация культуры как абсолют, меняет все устройство жизни на Земле.

Мы редко занимаемся аналитикой. А история — это пророк наоброт. И знания истории позволяют мне видеть те ошибки, которые совершаются по сей день.

Во мне мирно уживаются фатализм и убеждение в возможности свободного выбора, которое нам предоставляет природа и Творец. А то, что Творец существует - сомнений нет. Как нет у меня, как у музыканта, сомнений в том, что есть непознанное.

Познаваемое — ремесло, непознаваемое — искусство. Как музыкант я вижу, как происходит что-то мистическое и неподдающееся законам физики. И невозможность объяснить искусство - часть мистики искусства.

Настоящая любовь заканчивается только похоронным маршем. А рождается под «Грёзы» Шумана. Одна из моих любимых мелодий. По крайней мере, если бы я признавался в любви, то выбрал бы «Грёзы» Шумана.

Первое, что должен сделать человек, у которого родился рбенок, сказать себе: «Я должен быть терпелив!». И этот уровень терпения должен быть очень гибким.

Нельзя лгать собственным детям. Надо научиться говорить им правду, чтобы заслужить абсолютное их и быть готовым к тому, что сам ребенок будет поступать по-своему.

Я очень счастлив, что мне удалось сохранить с дочерью отношения дружеские и доверительные. Оглядываясь назад, понимаю, что много я бы не сделал сейчас. Трудно быть отцом, трудно быть родителем, трудно с любым ребенком. Поэтому до многого доходил сам, своими ошибками и мыслями. Дочь - единственный ребнок, конечно, без ошибок не обошлось. Сейчас могу точно сказать: мы пришли к хеппиэнду. Но это должно было быть и было движением с двух сторон.

Во мне любовь к собственному ребенку возникла не сразу. Мне не стыдно в этом признаться. Первые годы я испытывал только чувство ответственности: надо покормить, одеть, погулять, обеспечить. Но потом она включается и как только включается любовь - ребенок мгновенно это чувствует. Сдержанная великая любовь.

Чем старше я становлюсь, тем больше анализирую с высоты жизненного опыта: а как бы я поступил сейчас. Думаю, этот процесс обычный для всех и связан он с возрастом. Мне пятьдесят восемь лет - тот возраст, когда человек входит в истинную умственную зрелость и готов спокойно анализировать. Если этого хочет, конечно.

Счастлив, что просто занимаюсь музыкой. И да, я должен удерживать ту планку, ради которой люди покупают билеты. Поэтому выходя на сцену, я должен иметь, что им сказать.

Понятие «звезда», в хорошем смысле, уже не звучит. Сейчас это олицетворение пустенькой попсовой певички или певца. А попса — это одна и та же сосиска в разной обертке. Вы ее покупаете и едите. Фантик один, а содержание всегда одно и то же.

Я испытываю презрение к злостным дилетантам, которые думают, что они на что-то способны. На самом деле, множество людей не способны соизмерять свои возможности со своими устремлениями. И таких много.

Идти на работу радостным и возвращаться домой с удовольствием — лишь часть счастья. На мой взгляд, счастье — это состояние души, которое человек создает себе сам. Мы можем научиться с удовольствием делать все, что угодно, если мы по жизни гурманы. Это результат собственного свободного выбора.

Счастье — это возможность осознанности выбора. Потому что вы всегда совершаете выбор. И совершаете то, что хотите, даже когда не хотите. Просто за принятое решение мы всегда расплачиваемся: хорошо или плохо — другой вопрос.»