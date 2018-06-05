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На днях в Риге открылась Рижская биеннале - RIBOCA. И само мероприятие, и размах, и слоган — масштабны и прекрасны. 9 мест, 9 тематических разделов, 99 художников и 113 работ со 2 июня по 28 октября объединят любителей искусства под эгидой «Это было навсегда, пока не кончилось». А значит, темы выставок — перемены. Все, как мы любим: немного ностальгии, немного драмы и оптимизм.

Сотню объектов осилить непросто. Кроме того, представленная программа на официальном сайте, честно скажем, безобразна от слова отвратительна. Поэтому мы расскажем о десятке тех мест творческого безумия, которые, на наш скромный взгляд, стоит посетить.

1. Дворец руин

A post shared by t293 (@t293_gallery) on Jun 2, 2018 at 4:47am PDT

В здании бывшего Факультета биологии (ул. Кронвальда, 4) можно увидеть работы, посвященные науке и технике. Дворец руин голландского художника Джеймса Беккета надо просто увидеть.

2. Brick Bar в нигде

A post shared by Ilze Lasmane-Broze (@ilzelasmanebroze) on Jun 2, 2018 at 4:11am PDT

Бывшая фабрика «Большевичка» (Ганибу дамбис, 30) уже очевидно станет место паломничества поклонников современного искусства. Именно здесь находится Brick Bar — дело рук художника Андриса Эглитиса и продюсера Мартиньша Миелавса. Вино, компания и экспериментальная музыка в центре «нигде» - это там.

3. Sensorium

A post shared by Mindaugas Bundza (@m.bundza) on Jun 3, 2018 at 10:46am PDT

Ради новых впечатлений и ощущений придется добраться до Юрмалы. Конкретнее — до станции Дубулты. Именно здесь находится «Лаборатория политики новых ощущений и замедления реакций тела». Главная фишка - необычные обонятельные, осязательные, визуальные, слуховые, вкусовые ощущения. Центр инсталляции - архив ароматов, созданный берлинской художницей, а по совместительству химиком Сисель Толос.

4. «Ветер перемен»

A post shared by Kaspars Vanags (@vanags_kaspars) on May 30, 2018 at 10:46am PDT

На Андрейсале найдете арт-объекты на тему экономических перемен и особенностей постиндустриального общества.

5. Tур процессий и акций

A post shared by Riga Biennial (@rigabiennial) on Jun 1, 2018 at 11:18am PDT

Тур по ряду исторических мест и рассказ о том, как могут интерпретироваться новости и события. За 90 минут «вся жизнь перед глазами» - лекции о диско-музыке в советских домах культуры, политических перформативных выступлениях, латвийских диск-жокеях, которые сводили миксы на пленке, и многое другое. Мероприятие проходит еженедельно и асболютно бесплатно.



Суббота: 14.00 pусский язык и 16.00 английский язык

Воскресенье:16.00 латышский язык

Место встречи: у входа в бывший биологический факультет Латвийского университета, бульвар Кронвальда, 4, Рига.



6. Deposition1

A post shared by sarahmunro22 (@sarah_munro_) on Jun 2, 2018 at 12:28am PDT

Еще один объект на территории Факультета биологии (ул. Кронвальда, 4) Deposition1. Это инсталляция Теема Корпелакипа, которая представляет собой кипу бумаги, возвышающуюся на несколько метров. человеческих ростов, представляющая собой инсталляцию Теема Корпела Deposition1. Рядом, в парке Кронвалда, установлен мощный объект, реально дымящийся - что все это значит? Перед этим в новом корпусе Латвийской академии художеств состоялась лекция болгарского художника Недко Солакова.

7. Искусство разума и эмоций

A post shared by Katrina Jaunupe (@leiskalne) on Jun 1, 2018 at 11:35pm PDT

В арт-центре Zuzeum (Лачплеша, 10) - искусство другой формы: философское и созерцательное. Здесь и разум, и эмоции. Именно так художники видят скорость современной жизни, сегодняшний ритм и нерв.

8. Одинокое кресло

A post shared by Inga fon Knipinska (@knipinska) on Jun 3, 2018 at 9:23am PDT

В парке Кронвальда — творение латвийских художников Андриса Эглитиса и Катрины Нейбурги. Дом для желающих поймать тишину и покой за хвост.

9. И лозунг, и искусство

A post shared by Thomas Dane Gallery (@thomasdanegallery) on Jun 4, 2018 at 5:52am PDT

Актуальный брекзит-киоск аккурат под боком бывшего факультета биологии ЛУ, который принадлежит, между прочим, британскому художнику Майклу Лэнди. Как-то он прославился тем, что уничтожил ради искусства все свои личные вещи, а теперь превращает в арт-объекты … арт-объекты. Например, превратил одну из лондонских галерей в ящик для художественных "отходов", куда попали сотни работ знаменитых и безвестных художников. В Риге будка знаменует собой знак протеста художника против выхода Англии из состава ЕС.

10. Дневной лагерь RIBOCA для подростков

Любой тинейджер в возрасте от 12 до 16 лет может стать участников дневного лагеря Рижской биеннале. Три дня в неделю — среда, четверг, пятница - с 11:00 до 16:00 участники арт-шоу будут делиться с подрастающим поколением своими опытом, знаниями и навыками, проведут экскурсии и мастер-классы. Подробнее - https://www.facebook.com/RigaBiennial/