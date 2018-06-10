Woman |

Куда сходить, что посмотреть и куда не опоздать - наша афиша на неделю вам в помощь, а детям в радость!

Понедельник, 11 июня

Рижская международная биеннале современного искусства под названием «Это было навсегда, пока не кончилось» проходит со 2 июня по 28 октября.

Найти арт-объекты можно не только по всей столице, но и на станции Дубулты.

Вторник, 12 июня

Главное событие дня — концерт Диана Арбенина и оркестром под управлением Юрия Башмета в концертном зале «Дзинтари».

В музее декоративного искусства и дизайна вплоть до 30 сентября проходит удивительная выставка гобеленов. Здесь представлены гобелены, сотканные по эскизам известных художников - Анри Матисса, Жоана Миро, легендарного французского мастера гобеленов Жана Люрса и др. авторов.

В Рижском русском театре им.М.Чехова — постановка «Почти счастье». Девять слегка ироничных, очень ярких и весьма метких зарисовок на тему любви: встречи и разлуки, признания и разногласия, сюрпризы и мечты – это пьеса о всех тех радостях и печалях, которые составляют «почтисчастье» влюбленных и любящих.

Среда, 13 июня

В Большой гильдии пройдет Рижский фестиваль «Бах и Шимкус» - встреча девяти религиозных откровений Иоганна Себастьяна Баха и девять сцен снов пианиста Вестарда Шимкуса.

В Рижском русском театре им.М.Чехова постановка «Фуфа — два сердца» - спектакль, посвященный прекрасной Фаине Раневской.

А в концертном зале «Дзинтари» со своими новыми песнями и лучшими хитами выступит российская группа Uma2Rman.

Четверг, 14 июня

Дети будут в восторге, а родители... а родители тоже будут в восторге — до 15 июля в т/ц Elkor Plaza проходить интерактивная выставка Future Live.

В Латвийском национальном театре оперы и балета - опера Джакомо Пуччини в трёх актах Турандот. Созданная в 1973 году последняя оперная постановка Пучини пережила уже много воспроизведений в Латвийской Национальной опере.

В Латвийском кукольном театре — спектакль для подростков «Ромео и Джульетта». Новое прочтение старой истории финским режиссером Давидом Джованзаном.

Пятница, 15 июня

В Латвийском национальном театре оперы и балета — комическая опера «Дон паскуале». Рассказ мастера бельканто Гаэтано Доницетти о том, как пожилого холостяка разыграли врач и его сестра - молодая, красивая вдова, которая в финале выходит замуж за изнывающего от любви к ней племянника Паскуале.

В концертном зале «Дзинтари» песочная анимация для детей и взрослых «Маленький принц». Латвийский песочный анимационный театр представит классическую версию произведение Экзюпери под аккомпанемент Sinfonietta Rīga и в исполнении мастера Татьяны Гавриленко.

В Рижской англиканской церкви состоится концерт одного из лучших виолончелистов Европы — Руслана Виленского.

А на развалинах Сигулдского замка — один из самых прекрасных концертов июня. Два вечера подряд, 15 и 16 июня, здесь выступит группа «Instrumenti».

Суббота, 16 июня

Калнциемская ярмарка — одно из самых уютных и праздничных событий недели. Каждую субботу здесь, в творческом квартале Калнциема, традицонно собираются любители весело провести время всей семьей.

В Ригу приезжает Его святейшество Далай Лама. С 16 по 18 июня просветиться можно будет в выставочном холле Skonto.

А любителей острых ощущений ждут на ропажской трассе 333 на открытии сезона дрифта. Как говориться: «брум-брум».

И в 19:00 MIX MEDIA GROUP приглашает всех любителей танцевальной музыки 90-х на Дискотеку Radio MIX FM 102,7 на прогулочном корабле - ресторане Rīgas Pērle .

Это трехчасовой круиз по Даугаве в стиле Classic Dance Hits of the 90s: любимые песни молодости, игры и конкурсы от диджеев Гоши Типлова и Полины Кузьминой и шоу-программа от приглашенных гостей.

Воскресенье, 17 июня

Гала-концерт Рижского оперного фестиваля, который пройдет воскресным вечером в Латвийском национальном театре оперы и балета.