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Начиная с понедельника, 21 июня вплоть до 23:00 вторника на Домской площади открывается Травяная ярмарка, чтобы горожане как следует могли подготовиться к празднику Лиго. Именно здесь можно найти цветочные и дубовые венки, травы и травяные чаи, мед, деревенский хлеб, сыр, пирожки, копчености и многое другое.

Во вторник, 19 июня, в 18:00 в Большой Гильдии выступит фолк-рок группа «Čechomor» совместно с камерным оркестром Sinfonietta Rīga. В этот вечер прозвучат произведения из музыкального альбома «Превращения». За дирижерским пультом — Нормунд Шне.

А в 18:30 в цирковом шатре в Саласпилсе (Сколас, 4а) гостей ждет фантастическая и яркая, как заявлено в афише, программа … на льду. Понимаем, не сезон. Но кому сейчас легко?

В среду, 20 июня, в 15:00 на сцене театра «Дайлес» пройдет финал Международного балтийского балетного конкурса. Такое событие — уникальная возможность в одном месте увидеть самые разные стили танца. Сравнить, например, hip—hop, испанский танец, современный и абсолютно классический. Цель форума — показать, как расширяется мир танцевального искусства, как разные стили могут сливаться в одном его произведении.

В четверг, 21 июня, в 19:30 в концертном зале «Дзинтари» выступит Дидюля. Что ждет: развеселый замес из арабских, испанских, славянских и балканских мотивов.

Аккурат перед уикендом, 22 июня, в 20:00, в Малом Межотненском дворце пройдет замечательный концерт — три Осокиных, три виртуоза. Сергей, Георгий и Андрей Осокины исполнят музыку латышских композиторов на берегу реки Лиелупе, в залах одного из самых красивых дворцов Латвии.

А в творческом дворике «Кот в мешке» (Рига, улица Вагнера, 14) открывается выставка кукол мастера Ирины Хмаржевской. Основное направление творчества Ирины — создание комических фигурок зверей и шаржей на домашних любимцев в технике сухого валяния из натуральной шерсти.

Cуббота и воскресенье, 23 и 24 июня — Янова ночь. Те, кому не хочется кормить комаров за городом, могут смело остаться в столице. Здесь пройдут масштабные гулянья на Набережной 11 Ноября и Кукушкиной горе.