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Андрей Шаврей - журналист, свой в любой тусовке и человек колоссальной памяти. Годы, фамилии, даты, цитаты - как вообще можно столько помнить, столько знать, столько не растерять? Его обожают, слушают, читают. Его ненавидят, прогоняют и высмеивают. Как две грани уживаются в одном человеке — загадка.

Евгения Шафранек

"Июль 1994 года. Девятнадцатый этаж Дома печати. Редакция еженедельника "Суббота". Все сидят, что-то пишут. Кстати, курят повсеместно. Редактор, замечательная Ольга Борисовна Авдевич (привет ей!), говорит: "Ну напиши там что-нибудь светское". Я вышел из Дома печати, пошел и... взял интервью у министра культуры Латвийской Республики Яниса Дрипе. Просто. И принес, что характерно, на следующий день.

Не помню, сколько было пауз, удивленных взглядов. Я уже было подумал, что у меня ширинка расстегнута, наверное. Уже потом, уже на уровне сдачи на верстку, моя будущая первая учительница журналистики Галина Федоровна Фролова, нервно куря, сказала: "Блин, Шаврей, я полгода с Дрипе договаривалась о беседе. Как тебе удалось?". Так я пришёл в журналистику.



Журналистика подразумевает общение. Умное, насыщенное, временами смешное. И анализ. Нравится мне и то, и другое. Спустя десятилетия был вновь вознагражден, когда великий клоун Вячеслав Полунин, будучи недавно в Риге, сказал:

"Я мечтал стать журналистом."



А я его вдруг спросил (разумеется, заговорщицки): "Потому что хотите быстро делиться прекрасным?"

- Да! А ты откуда знаешь?

И тоже мне подмигнул. Во как!

Когда говорю о читателе, сразу вспоминаю фразу богатейшего человека и издателя крутейшей о ту пору "Бизнес & Балтия", Владимира Николаевича Гурова, Царствие Ему Небесное. Он сказал мне в декабре 1996-го, на 12-м этаже Дома печати: "Я мечтаю, чтобы нашу газету читали в бане и чтобы об нее воблу били!" Как-то сразу представил, как в бане воблой бьют портрет Спивакова...

Итак, представляю себе своего читателя в ванной. Например, офицера Полиции безопасности. (Правда, теперь он все больше в планшетах читает). Так вот, читает он и посмеивается: "Ну-ну, что там опять Шаврей написал?"

Так вот мой реальный читатель - потребитель культуры от уровня "трэш" до уровня "сноб". Он реально такой. И я его не представляю, я его давно знаю. В том числе и в ванной. Это плохо?

Вы, наверное, не знаете профессора Юриса Юрьянса. Зря! Выдающийся художник. Он всех вас каждый день видит спешащими. А живет он в самом центре Старой Риги, и из окон его мансарды видны кресты, кресты, кресты. Причем, со всех четырех сторон. И он как-то сказал: "Каждый день ты должен придти из своей берлоги в мастерскую и что-то наклепать". Его урок оказался очень верным!

В этом и профессионализм, и творчество. В принципе, я легко пишу - это дар.

Я не эпатирую. Эпатаж в чем? Заглянуть в знатную гостиницу в каком-нибудь далёком 97-м и, ныне милионерше, сказать, подавая ей поднос с шампанским: "Это все Вам! Вы же спонсор этой художественной мазни!"

Я "светских" персон редко вижу в филармонии. А в "свете" не часто вижу филармонических. Наверное, потому что им этого реально и не надо. В Одессе говорят "это две большие разницы". В маленькой Риге свет и "свет" - тоже две большие разницы.

Как отделяю зёрна от плевел? Я не отделяю. Просто знаю, с кем можно так, а с кем эдак. Аугуст Сукутс, некогда лидер легендарного кинофорума "Арсенал" был мозгом нации, а не говном. И все это знали. Я даже не мечтал с ним познакомиться, но мы встретились в прошлом тысячелетии и он мне просто попросил посмотреть ему в глаза. Я посмотрел. Подружились по гроб его жизни.

Это к тому, что взгляд у меня намётанный. Так что отделяю зерна, потому что я и в тюрьме год был. Первый призыв Латвийской армии. Октябрь 1991 года. "Калпою Латвияй!". С Калашниковым в руках в Скутишах Гаркланского уезда клятву давал. И через месяц - в тюрьму. Охранять "централ".

Многое не хочется вспоминать. Но был годами позже смешной случай. Юрмала, лето, ночь, тусовка после знатного феста, выхожу покурить, а спички забыл. Не проблема. Стоит "серьезный человек". Я у него попросил огоньку. Прикурил, искренне сказал спасибо, а он спросил: "Ты сколько в тюрьме был?". Я похолодел и, не успев вдохнуть запах долгой дороги в дюнах, ответил честно: "Год!" А он: "А я десять. Запомни - за огонь и воду "спасибо" не говорят". Осознал...

Идеальный вечер был. Однажды у меня дома сидели выдающийся кинорежиссер, кинокритик, коллега и банкир. Все это на мое новоселье в центре латвийской столицы и давно. Пили исключительно коньяк, закусывали виноградом, о многом неспешно говорили. Сплетничали. Красиво расстались. Потом красиво встретились. Это было очень по-светски.

А ваши предложения идеального вечера? Классика жанра. Вернулся любимый человек после загула, преположим, недельного (или десятилетнего) и ты строго спрашиваешь на входе: "Глазам не верю, неужели, в самом деле, ты пришел, Боже мой! Моя потеря, ты нашлась, входи скорее в дом родной, Милый мой..." (с) песня народных артистов СССР, 1981 год. Поютубьте, не тупите. Ну, потом можно разбить что-нибудь случайно. Так вот идеальный вечер - следующий.

Кстати, были ли у меня еще идеальные вечера? Да. Но это длинная история. Чем старше становишься, тем проще идеал. Проснулся утром, дышится - уже хорошо. А тут вдруг еще и вечер. Ух ты!

Легко ли быть Шавреем? Носителем "бренда"? Откроем портал shavrejs.lv - проверим. В принципе, легко. Было бы тяжко, давно бы повесился. Но как-то, извините, то мыло далеко, то веревка глубоко в подвале...

Шавреем быть приятно. Благодаря своей фамиии я кое с кем крепко сдруживался в необычнях обстоятельствах. И это приятно, что ли. Вот Паулс недавно сказал: "Шаврей, я хочу тебе сказать!.." Тут вздрогнуло полтусовки. Тогда Паулс сказал, как в комедии про Фигаро: "Уйдем отсюда, тут слишком сильное эхо..."

Музыка - это изъяснение без слов. Или то, что человек хочет сказать, но не может высказать вербально. Выражение чувств.

Одиночество и уединение - "фифти-фифти". Итак, Жванецкий! Он давно сказал: "Ради Бога, оставьте меня в покое, и ради всех святых - не оставляйте меня одного".

Раскрою секрет. В громкой "тусовке" могу сейчас выдержать часов семь. Раньше было дольше.

Мне проще моментально обидеться, чтобы отстали. Но Андрею и Никите Михалковым их мама, Наталья Кончаловская, (открыла публике СССР, между прочим, Эдит Пиаф) сказала как-то в их детстве: "Дети мои. Обижаться бесполезно. Цель обидчика - обидеть. И если вы обиделись, он достиг своей цели. Но если он еще при этом дурак, то нечего обижаться, ведь он дурак! А если умный - значит, у него сейчас не всё так хорошо в жизни..."

Дружба - подарок судьбы. Даже Судьбы. Дружба - когда с человеком не хочется расставаться, и тебе с ним классно. Или просто хорошо. А любовь - это, как говорил Холмс, "дело темное".

Чтобы не читать лекцию о любви, лучше прочитать послание коринфянам (не помню, какое по счету) "Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла,не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит"

При встрече с новым человеком первым делом обращаю внимание на голос, глаза, движения рук, ног и тела. Все остальное - потом.

А что значит, "хотел научиться, да так и не пришлось?" Мне что, сто лет уже? Ну, вот есть у меня один хороший приятель, можно сказать и друг. Он известен всей Латвии. (Успокойтесь, не Паулс!). Пятнадцать лет назад он сказал мне: "Я бы хотел научиться дарить деньги людям. Я хотел бы научиться быть меценатом. Но меценатом стать - сложно, даже если у тебя много денег". Да, успокойтесь - и не Тетерев!

В детстве я, к сожалению, не был маменьким сынком (это отдельная история), но был хорошистом. Я до сих пор одновременно и перфекционист, и неряха.

Драться никогда не любил. Меня - били. И часто. Я - битый. Теперь умею говорить без кулаков, но для этого надо прожить лет сорок.

В темах стараюсь обходить стороной криминал. А то может прилипнуть. Если надо, они меня сами находят. Когда я слышу, что начинается свара - лучше отойду и уйду. Кстати, бронзовый олимпиец Всеволод Зеленый мне сказал: "Я первым делом учу не драться, а бегать!" )

Любимая фразочка: "Как сюда попала этот сэр?" На бис еще: "Вы меня смертельно оскорбили! Но я люблю дерзких мужчин. Если вы сумеете вымолить прощение, я возвращу вам жизнь".

Меня легко рассмешивать, если вы - Раймонд Паулс. "Вы разгадали мой секрет, донна Роза".

Для того, чтобы познать счастье, все-таки необходимо немножечко познать и несчастье. И лучше в молодости, чтобы потом счастливее жить. Поэтому я счастливый человек. Ну, это же классика от лорда Честерфилда, кажется, из его писем к сыну: "Счастье заключено в четырех пунктах. Здоровье. Юмор. Умение приспобиться к любой ситуации. Самоанализ". Так что, как ни крути, счастлив...

Память ведь вообще-то избирательна. Не только у меня, а вообще. У меня ассоциативная память, страшная вещь. Помимо иной памяти.

Ух, быть в толпе или спрятаться в кресле? Какой провокационный вопрос. Ответ угадывается: "В глубоком кресле в толпе"... Кстати, тут на моей улице недавно закрывался офигенный модный магазин, проработавший двадцать лет - кресла ценой в 1000 евро продавали по стольнику. Но это было только один день, так что не спрашивайте адрес, поздно.

Я себя обожаю, чего уж там. Если организм хочет себя побаловать - вперед, и с песней! Главное - не болеть, а то заболеть можно от воздержаний."