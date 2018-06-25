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Куда сходить, что посмотреть и куда не опоздать? Наша подборка в помощь!

Во вторник все равно дожди. Загляните в музей «Рижская биржа», где продолжает работать выставка «Югендстиль. Начало. Влияния. Своеобразие».

Выставка представляет собой встречу разных национальных школ, чтобы дать возможность посетителю самостоятельно находить сходства, влияния и различия. Экспозиция рассказывает о наиболее ярких проявлениях югендстиля в Европе, визуализируя их в живописи, графике, скульптуре и декоративно-прикладном искусстве.

Среда — время есть! Еженедельно в квартале «Калнциема» проходит уличный фестиваль еды Street food Fest. С 18:00 до 23:00 можно попробовать отличные приготовленные на месте блюда, насладиться хорошим вином, отдохнуть на свежем воздухе под музыкальное сопровождение, в кругу друзей или семьи

В четверг, в концертном зале «Дзинтари» будут шутить участники «Дизель шоу». Считается, что это самое доброе и по-настоящему семейное шоу на свете. Так ли это — можно проверить. В меню: номера на злобу дня, шутки и сценки на тему семейных отношений и жизненных ситуаций. Вишенкой на торте будут фирменные песни «дизелей» – с глубоким смыслом, тонкой иронией и по-настоящему народным юмором.

В квартале «Калнциема» - бесплатные концерты под открытым небом с 19:00 до 23:00. Здесь выступают местные группы, представляющие инди-рок, альтернативный рок, джаз и другие музыкальные направления, исполнители классической и фольклорной музыки, а также гастролирующие музыканты из других стран.

А в творческом квартале «Спикери» - с 22:30 проходят киновечера под открытым небом, где рижане и гости столицы смогут посмотреть шедевры мирового кино.

В пятницу, 29 июня, в концертном зале «Дзинтари» выступит невероятная Елена Ваенга. Эта певица является единственным на российской сцене примером артиста, сочетающего в своем творчестве диаметрально противоположные музыкальные стили и жанры, объединяя их в одном пространстве, где нет границ, а есть лишь взаимоотношения посредством музыки и творчества.

Начинается музыкальный тур Интара Бусулиса и оркестра Абонемента «С нами» по Латвии. 29 и 30 июня звезда выступит в концертном зале «Горс», в Резекне. 6 и 7 июля - в концерном зале «Дзинтари».

В этот же вечер, в Рижском Доме конгрессов концерт в рамках фестиваля Rīgas Ritmi. На сцене - Альфредо Родригес и Биди Бель. Виртуоз игры на фортепиано с Кубы и скандинавская дива. Идеальный маршрут летнего путешествия.

В субботу, для любителей острых ощущений — с 13:00 дрифтинг на Бикернекской трассе. Самим поучаствовать не выйдет, но посмотреть, как палят покрышки профессионалы настоящее удовольствие.

В концертном зале «Дзинтари» выступит самая неординарная и мистическая личность на российской эстраде - Наргиз.

В этот же день, в квартале «Калнциема» - традиционная ярмарка, где каждую субботу латвийские крестьяне и кустарные производители предлагают покупателям местные лакомства, а ремесленники — уникальные изделия.

Главное событие даже не недели, а года — Всеобщий латышский праздник песни и танца. Вплоть до 8 июля Рига будет находиться во власти самого грандиозного фестиваля Латвии, на который соберутся десятки тысяч певцов и танцоров со всех концов Латвии, чтобы наполнить город звуками народной музыки.

Обширная программа включает концерт, посвященный открытию, который состоится в Парке Праздника песни, концерты духовых оркестров, песни и танца, войны хоров. Завершится праздник самым зрелищным мероприятием – широким концертом на Большой эстраде Межапарка, в котором примут участие более 10 тысяч хористов. Подробнее -- ЗДЕСЬ.

Закрывается неделя открытием чудесного фестиваля классической музыки «Artissimo» в концертном зале «Дзинтари». Подробнее -- ЗДЕСЬ.