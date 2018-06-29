Woman |

Целую летнюю неделю, с 30 июня по 8 июля, в Риге начнется грандиозное событие — Вселатвийский Праздник песни и танца.

Десятки тысяч участников раз в пять лет собираются со всех концов Латвии, чтобы принять участие в этом масштабном мероприятии. А в этом году фестиваль отметит без малого 145 лет и будет уже 26 по счету.

Это, действительно выдающееся событие, благодаря свой массовости, красочности и многообразию занесено в список устного и нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В этот раз Ригу посетит более 40 000 участников не только из Латвии, но и из других стран мира, где латыши поддерживают и развивают свои национальные традиции.

Что нас ждет? 65 концертных программ, яркие национальные костюмы, выставки изделий ремеслеников и спектакли - постановки в исполнении актеров любительских театров.

Накануне открытия Праздника в Большой ауле Латвийского университета пройдет финальный конкурс «Состязания хоров», где достижения участников будет оценивать международное жюри.

Откроется фестиваль 1 июля концертом духовной музыки в Домском соборе и праздничным часовым шествием участников по улицам Риги. Певцы и танцоры пройдут от Памятника Свободы по улице Бривибас до улицы Стабу, и завершат его Праздничном квартале на стадионе SKONTO.

Стоит обратить внимание на концерт 2 июля в Верманском парке. Больше дюжины детских и юношеских вокальных ансамблей представят зрителям свои программы длительностью до 20 минут.

А вечером всех ждут в «Арена Рига», где состоится концерт «Танцу — еще сто лет!». Почти полторы тысячи танцоров создадут удивительные танцевальные узоры.

3 июля в 10:00 и 18:00 в Верманском парке можно побывать на концерте коллективов — гостей из-за рубежа. А в Рижском русском театре им.М.Чехова выступят хоры, танцевальные коллективы, вокалисты и народные певцы общин национальных меньшинств общей численностью около 300 человек.

4 июля можно смело считать днем духовной музыки — концерты пройдут в церквях и соборах Риги, в том числе в Рижской церкви Скорбящей Божьей матери и Рижской церкви св.Иоанна.

5 июля загляните в концертный зал «Палладиум», где с 19:00 до 21:00 пройдет смотр латышских народных костюмов — прекрасная возможность пополнить наши знания о наиболее полно укомплектованных народных костюмах.

К 22:00 гостей ждут на на обновленном и полностью перестроенном стадионе «Даугава», чтобы увидеть генеральную репетицию танцевального гранд-концерта «Земля Мары».

Сам же концерт состоится 6 и 7 июля. И обещает быть удивительным - 17 000 танцоров создадут единый орнамент, рассказывающий историю Латвии.

Кульминация праздника - заключительный концерт «На звездном пути», где на Большой Эстраде Межапарка 12 000 певцов будут выступать в течении трех часов, плавно переводя вечерний концерт в Ночь всеобщей спевки. Тогда присоединиться к хоровому многоголосью смогут и зрители, почувствовав потрясающие по накалу эмоции.

Подробней – ЗДЕСЬ