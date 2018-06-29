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«Судьбоносный», «переломный», «критический», «трудный» - именно так чаще всего характеризуют переходный этап в жизни подростка.

Родители нынешних тинейджеров сами переживали подобные «приключения» лет двадцать назад, и теперь примеряют «шапку Мономаха» на себя.

Но чем отличаются подростки прошлого поколения от сегодняшних молодых людей? Об этом мы спросили у магистра психологии Татьяны Андреевой.

Автор: Евгения Шафранек

«Внутренние конфликты - это то, что объединяет все поколения подростков, но у сегодняшних отличается специфика их проблем.

Акселерация. Молодое поколение становится выше ростом, сильнее и созревает раньше своих родителей. Однако часто психическое развитие не успевает за физической акселерацией.

Именно поэтому у таких подростков долго сохраняются детские черты, эмоциональная нестабильность, недостаточно развитое чувство ответственности и долга.

Инфантилизм - незрелость в развитии, то самое сохранение во взрослом состоянии черт, свойственных детям. Возможно, чрезмерная опека старшими поколениями физически развитого подростка не создает достаточных стимулов для ускорения развития этой стороны психической сферы.

Цинизм и прагматичность. Да, они хотят учиться. Но только тому, что их непременно приведет к успеху и богатству. Хоть 18% подростков, согласно социологическим исследованиям, и верят в то, что миром правит любовь, мнение продвинутого большинства можно выразить словами Франсуазы Саган: «Счастье за деньги купить нельзя, но если и плакать, то лучше за рулем «Ягуара», чем в автобусе».

Клиповое мышление - современные подростки менее усидчивы, чем их предшественники, менее способны к концентрации внимания на чем-то одном, они более ориентированы на внешние картинки, чем на внутреннее содержание.

Современные подростки – большие поклонники, а многие – и знатоки техники, прежде всего – компьютерной. Виртуальная реальность для многих стала настоящей реальностью. Общение происходит в сети, ответы на все вопросы – в глобальной сети, выражение эмоций – смайликами, лучший способ расслабиться и самоутвердиться – компьютерная игра.

Чтение у сегодняшнего подростка, в отличие от его сверстников 10-20 лет назад – редчайший способ проведения досуга. А вот что в фаворе - абсолютное увлечение масс-медиа, которые в значительной степени формируют не только эстетический вкус юношей и девушек, но и их гражданскую позицию.

Интересной особенностью, отличающей современного подростка, является … ЗОЖ. Безусловно, не у всех, но тенденция очень убедительная. Надо отметить, что подростки 10-20 лет назад не считали здоровье – главной ценностью в жизни.

Толерантность к таким вещам, как проституция, беспорядочные половые связи, ранние сексуальные отношения, нестандартная ориентация. Да, знание о сексе не понаслышке – обычное явление у некоторых подростков в возрасте до 15 лет.

Вывод – главная ценность у подростка – свобода и девиз: «делай сам и других не осуждай».

Что делать родителям?

Чтобы спать ночами, не мучить себя и подростка подслушиванием, подглядыванием и принюхиванием, исключить допросы и слежку, необходимо просто набраться сил и терпения и быть очень внимательным к своему ребенку в этот период времени.

На что обратить внимание и какие тревожные звоночки должны насторожить - еще расскажем.