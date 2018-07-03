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Юлия Вербицкая — определенно одна из самых ярких девушек в светской тусовке, стилист, фешн-консультант, персональный шопер, а с недавнего времени объединила силы с фотографом Ольгой Яковлевой и запустила новую студию по частным съемкам. У кого, как не у нее спрашивать о трендах «так себе лета» 2018?

"Круглые серьги маленького размера - любимый тренд этого лета. Безумно элегантный и утонченный. Подойдет совершенно любой возрастной категории. Можно найти как у таких бюджетных брендов (H&M и Mango), так и у более дорогих ювелирных марок (Isabel Marant и др).

Классика велоспорта обрела новую жизнь. Велосипедки довольно смелый тренд, но этим летом без него никуда! Сочетайте их с пиджаками, блузами и джемперами. Особенно выигрышно смотрится этот предмет гардероба с высокими каблуками.

Сумка на пояс. Тренд, который остается на вершине популярности уже не первый сезон. Данная тенденция не признает страха - носите поясные сумки с вечерним платьем и классическим костюмом.

Массивные кроссовки. Тренд ugly shoes бушует уже долгое время и постепенно сходит на нет. Но этим летом вы еще успеете запрыгнуть в последний вагон.

Узкие очки. И чем уже, тем лучше! Вариаций великое количество. Стилистика 90-х надолго ворвалась в мир моды и пока что отступать не собирается.

Логомания, а так же различные лозунги на одежде вновь захватили модный рынок. Только в сравнении с двухтысячными сейчас данный тренд скорее ирония нежели хвастовство. Чтобы всё-таки не переборщить, советую начинать погружение в логоманию с одной вещи в образе.

Длинная бахрома. Тренд распространился не только на предметы одежды, но и на аксессорику и обувь. Сочетайте вещи с бахромой с так же актуальными в этом сезоне летящими шелковыми платьями, данное противоречие в стилях придаст нужный контраст."

Фото: pro100moda.ru, lmbd.ru, womanadvice.ru, w24.co.za, vogue.ru, modnaya.org, modagid.ru