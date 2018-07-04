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Сегодня, в 16:00, на радио Baltkom будет эфир с Владимиром Познером. Мы решили собрать интересные факты из жизни известного телеведущего. В конце концов, даже самая большая звезда можем чем-то удивит поклонников.

В родительском доме Владимир Познер разговаривал на французском, а во дворе — на английском языках. Телеведущий, буквально, гражданин мира — у него российское, французское и американское гражданство.

Владимир Познер блестяще сдал экзамены в в МГУ на биолого-почвенный факультет, но не поступил из-за еврейского происхождения. Ситуация исправилась только благодаря связям отца.

Зарабатывал на жизнь научными и художественными переводами с/на английский. И целый год (1960-1961) работал литературным секретарем писателя Самуила Яковлевича Маршака.

Известная фраза «В СССР секса нет» прозвучала в тот момент, когда Познер вел телемост с США. Кстати, мало кто знает, что продолжение этой фразы звучит: «У нас есть любовь». Хотя, не факт...

Владимир Познер собирает кружки, на которых есть название города, в которых побывал. На сегодня их больше трех сотен. В принципе, в мире всего 4 416 прилично больших городов, так что телезвезде есть, к чему стремиться. А еще Владимир Владимирович коллекционирует сувенирные автомобили и черепах разных размеров.

У Владимира Познера был брат — Павел. Согласно википедии, Павел Владимирович был ведущим научным сотрудником Отдела сравнительного культуроведения Института востоковедения Российской Академии. Два года назад его не стало.

Павел и Владимир Познеры открыл в Москве французский ресторан «Жеральдин», названный так в честь их матери. Сейчас заведением руководит известный ресторатор Александр Раппопорт и оно считается не столько рестораном, сколько необистро. Мы не знаем, что это такое, но, наверное, что-то очень крутое.

Владимир уверен, что красное вино — сплошная польза и не представляет себе полноценного обеда без бокала красного. В 2007 году Владимир Познер заключил несколько пари на отличный алкоголь. (Вино, мы помним). Он утверждал, что Владимир Путин не будет менять конституцию и баллотироваться на третий президентский срок. И как показывает история — выиграл.

В 1989 Познер организовал бейсбольную команду под названием «Московские чайники». Им даже удалось выбраться в Сан-Франциско и побороться за победу с местной командой «Дикие зайцы».

Он был трижды женат, есть дочь Екатерина Чемберджи сын Пётр Орлов. Дочь композитор и пианистка, окончила Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского и уже давно живет в Германии. Пётр же, сын Орловой от первого брака, был усыновлен Владимиром Познером и сейчас является исполнительным продюсером дирекции информационного вещания «Телекомпании НТВ». Еще у Владимира Владимировича трое внуков, он обожает брать интервью, играть в теннис и общаться с близкими людьми.