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За хорошим снимком не всегда стоит дорогая аппаратура, годы тренировки и топ-модель. Иногда это случайность, глаз-алмаз, чуйка или просто знание «золотых правил» съемки.

И фотограф Алина Мурина делится своими профессиональными секретами! Словом, больше фоток и больше красивых фоток!

1. Композиция

Спросите себя, о чем будет кадр? Какие элементы хотите выделить? Убедитесь, что у вас есть интересный объект на переднем плане, ощущение глубины и масштаба в изображении, главная точка снимка расставляет приоритеты, а на заднем фоне нет посторонних объектов в виде, например, людей, проводов и столбов.

И не забывайте про точку съемки. Для крупного портрета — это уровень глаз, для портрета в полный рост – на уровне пояса. Но эти правила можно иногда нарушать. Главное, чтобы ракурс подчеркнул нужную эмоцию и показал то, что мы хотим.

2. Свет

Если композиция идёт из головы, то свет нужно приручить. Я очень люблю пасмурную погоду, которая обеспечивает рассеянный свет, равномерное освещение объекта, очень мягкие тени и позволяет избежать дополнительного искусственного освещения.

Очень красивый свет часа полтора до восхода и за пару часов до заката, когда солнце находиться под углом в 45 градусов.

А вот снимать в разгар солнечного дня сложно. В этом случае свет надо смягчить, отразить, рассеять или снизить интенсивность отражателкм или вспышкой. В противном случае придется копаться в настройках камеры и обрабатывать в фотошопе.

При ярком свете не забывайте использовать бленду — и чем она длиннее, тем лучше, - иначе вас ждёт засвет, потеря контраста и солнечные зайчики.

3. Вдохновение

Не ждите музы. Работайте над собой каждый день. Подглядывайте за фотографами, которые вас восхищают, анализируйте их работы, заведите блокнот, куда можно записывать внезапные идеи или образы, смотрите красивое кино, качественные рекламные ролики, да даже книги с хорошими иллюстрациями иногда работают на ура.

Главное понять, какие эмоции у вас вызывает картинка или кадр, какое здесь настроение, как фотограф смог добиться этого эффекта и как взаимодействуют цвета и объекты, выбрана композиция и какой использовался свет.

4. Планируйте

Всё должно быть продуманно до мелочей. В идеале расписать общий план работы, позы модели и заранее осмотреть место для съемки.

5. Совместить совместимое

Существует классическое понимание смысловых узлов. Частенько фотографы совмещаютсовершенно несовместимые по своей логике факторы. Например, драматический образ модели на фоне жизнерадостных пейзажей или не видят несоответствие деталей или костюмов.

Чтобы избежать таких ошибок задайте себе три вопроса. Кто мой герой? Как он тут оказался и что он делает? Если у вас получилось ответить логично, то всё прекрасно.

6. Позирование

Имейте при себе шаблоны поз, особенно, если работать предстоит не с профессиональной моделью. Отдельное внимание стоит уделить осанке, губам, положению рук и пальцев — их регулярно придется поправлять.

И, конечно, профессиональный мейк-ап и прическа сыграют только в плюс. Берите процесс в свои руки не бойтесь командовать: давайте четкие указания, показывайте примеры, если надо — продемонстрируйте сами. Ваша задача - вытащить из людей нужные эмоции.

И главное, хвалите и говорите комплименты! Пусть ваша модель чувствует себя звездой.

7. Одежда

Одежда может и вытянуть и потопить любой кадр. Я избегаю ярких принтов, логотипов, шрифтов, а столько популярные в прошлом году family look уже выходят из моды. Отдавайте предпочтение простоте, натуральным тканям и придерживайтесь нейтральных цветов: серый, белый, бежевый и все оттенки коричневого — ваше все!

8. Командная работа

Приглашайте к сотрудничеству разных мастеров. Не стесняйтесь и относитесь к отказам спокойно. Парикмахеры, визажисты, магазины одежды, прокаты одежды, портные, флористы, рукодельницы могут сделать и вашу работу интересней, и результат качественней.

Поработайте с разными людьми и со временем обзаведётесь собственной командой проверенных людей.

9. Обработка

На фотошоп надейся, а сам не плошай. Обработка лишь доводит изначально красивую картинку до совершенства и делает снимок более художественным. Но я всегда говорю, что лучше вообще не обработать фотографию, чем сделать это плохо.

Я часто вижу изначально неплохие кадры с изуродованными «блуром» лицами или с перебором искусственно-ярких цветов. Я, допусти, не работаю в одной цветовой гамме. Настроение все время разное и это сказывается на атмосфере снимка.

10. Техника

Сегодня можно купить технику на любой вкус и кошелек. Но на качество фотографий влияет не столько крутой фотоаппарат, сколько способность выжать максимум из того оборудования, что есть у вас.

А для любительской съемки вполне подойдет и мобильный телефон. В последние флагманские модели смартфонов, например, Huawei p20 pro, Iphone X встроены линзы имитирующие эффект 50мм и 80 мм оптики («портретный режим»), что позволяет получить действительно хороший результат.

Главное помнить, что картинку создаёт объектив, а не камера. Я лично предпочитаю объективы с фиксированным фокусным расстоянием: от 35 мм в помещениях до 135 мм на улице.

И не забывайте что фотография — это частичка вашей души. Снимайте то, что любите и у вас все получится!