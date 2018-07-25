Woman |

Журналист и экс-редактор крупнейшего глянцевого издания в Латвии - L'Officiel Latvia о себе, профессии, мечтах и любви...

"На свое первое место работы – в «Балтийскую газету» - я пришла в 90-е еще студенткой журфака. Расцвет случился в еженедельнике «Суббота» - главный редактор Ольга Авдевич не побоялась доверить молодому автору рубрику «Мода». Так все и началось.

Я из той породы людей, которые везде и во всем стараются найти плюсы. Но все же с трудом представляю себя труженицей офиса с рабочим днем с 9:00 до 17:00 со строгим дресс-кодом и отсутствием возможности к импровизациям.

Яркий собеседник? Нежно мной любимый историк Александр Васильев – человек невероятных энциклопедических знаний, общение с которым обогащает.

Мой IQ растет и во время каждой беседы с музыкальным критиком Артемием Троицким. Очень люблю здоровый юмор и легкое отношение к жизни певца Интарса Бусулиса и то, насколько глубоко способны мыслить дизайнер моды Наталия Янсоне и актриса и дизайнер украшений Агнесе Зелтиня. Они - очень эзотерические!

По доли сюрреализма ничто не сравнится с интервью с поющим парикмахером Сергеем Зверевым и продюсером группы «На-На» Бари Алибасовым. Их и сейчас можно читать в грустные моменты для повышения настроения – истерический смех гарантирован.

Люблю каждого своего персонажа. Без легкой очарованности невозможно написать яркий материал. Я очень легко подхватываю эту «искру», интересные собеседники подзаряжают мои персональные «батарейки».

О моей личной жизни известно мало, потому что мало кто может выдержать такое не приспособленное к быту и рутине создание, как я.

Детям нужно позволить развить их собственные таланты, а не те, которые хотелось бы раскрыть в них нам. Ну и вспомнить, как это – смотреть на мир широко раскрытыми глазами, как дети.

Я веселая, даже слишком мама. Однажды дочка попросила: «Мам, я тебя хочу познакомить с мамой своей подруги. Можешь притвориться нормальной тетечкой?»

Мне не хватает смелости и решительности открыть свое дело

Я не сталкиваюсь с хейтерами и не знаю, кто это. Общаюсь только с теми, кто мне интересен и кому интересна я.

Дружба между мужчиной и женщиной очень даже возможна! В моей жизни есть близкие и очень близкие друзья-мужчины, которыми я очень дорожу. К счастью, их жены не против нашего общения – мы же уже как родственники почти.

Для потенциальной дружбы нет никаких параметров. Не имеют значение ни социальный статус, ни образование. С кем-то совпадаешь, с кем-то нет. Главное, чтобы было весело и интересно.

Я выросла в интеллигентной семье, моя мама инженер, а папа – ядерный физик. Конечно же, я была хорошистка и никаких проблем им не создавала. На заборе я, кстати, никогда и не сидела. Надо будет как-нибудь наверстать.

Люблю жасминовый чай, песни Джо Дассена и электронные ритмы Ройшн Мерфи (экс-солистка Moloko). Обожаю фильмы Педро Альмодовара и Вуди Аллена, могу их на «репите» смотреть. Портрет Вуди у меня даже в спальне на тумбочке стоит. Он меня вдохновляет проживать жизнь как комедию, а не драму.

Мое отдельное счастье – гулять с собакой по лесу, есть малину с кустов, слушать пение птиц и болтать с повстречавшимися собачниками. И еще очень люблю прогрессивную электронную музыку – я точно не человек ретро.

Ну и еще отличный способ подзарядиться – вечера музыкального трэша, которые мы регулярно устраиваем с моими московскими друзьями. У нас с ними соревнование – кто больше выловит немыслимых клипов на бескрайних просторах YouTube. Пока с явным отрывом ведут они.

Самая лучшая вечеринка - фестиваль Positivus и все, что ему предшествует и сопутствует. Мы уже 10 лет ездим на него вместе с Еленой Страховой (президент Балтийской федерации моды, - прим.автора) и за эти годы сложилась крепкая фестивальная звездочка: живем у друзей в Салацгриве, а по концертам ходим с друзьями из Таллина. Это такой мощный клубок эмоций и бесшабашного веселья!

Любовь – это химия

Меня окружают люди, которыми я заслушиваюсь. Такие они у меня глубокие, сильные, особенные.

Одиночество мне физически необходимо только после многолюдных публичных мероприятий. Поэтому люблю восстановить израсходованные запасы энергии в тишине с книжкой. Но это лишь мгновения слабости – назавтра я снова на коне.

Мой уровень счастья в крови обычно 9 по 10-бальной системе. Бывает, что и меня выбивает из колеи. Но стараюсь вернуться к своим 9 пунктам.

Когда берешь интервью, узнаешь что-то новое о собеседнике, когда даешь – о себе..."