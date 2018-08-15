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С 17 по 19 августа в столице пройдет праздник Риги. Тут и год столетия страны, и собственно день города — программа пренасытнейшая. Мы собрали для вас дюжину мероприятий, которые точно стоит посетить в рамках этого радостного события.

1. Фотовыставка: "Рига на протяжении ста лет"

В самом середце города, на площади Ливу будет представлена фотовыставка, посвященная жизни и развитию города за последние стол лет. Материалы предоставлены Музеем истории Риги и мореходства, архивом Комитета братских кладбищ и современными фотографами.

2. Великий немой и Рига: 1917-1930

17 и 18 августа, с 11:00 до 18:00, в Рижском Музее кино Латвийской Академии культуры всех желающих приглашают совершить кинопутешествие по истории Риги и Латвии. Здесь будет создана атмосфера кинотеатров начала 20 века, будут показаны кинохроника, документальные фильмы, постановочные фильмы и другие материалы, которые показывают Ригу столетней давности.

3. Раскрась Ригу!

17 августа, с 16:00 до 22:00 и 18 августа с 11:00 до 22:00, на берегу канала у Бастионной горки любой желаний вместе с нашими художниками может расписать на свой вкус пять картонных макетов самых известных рижских зданий. Тот момент, когда дети будут заняты определенно точно, а родители смогут отдохнуть в сторонке.

4. Aquatorium

Возможность заглянуть в павильон Рижского свободного порта. 17 августа с 18:00 и до полуночи, а также 18 августа с 10:00 жо 15:00 здесь пройдет, так называемый, праздник в празднике - инсталляцию Aquatorium. Это возможность для гостей ощутить настроение воды и присутствие порта. С помощью современных решений посетители – взрослые и дети – смогут узнать интересные факты о порте, попробовать себя в судоходстве и перевалке грузов, а также осмотреть акваторию порта в поперечном разрезе. Активные занятия организует талисман «Праздника порта» Тюлень Матрос и его команда, которые пригласят посетителей участвовать в различных аттракционах, а также наградят небольшими призами-сюрпризами для малышей.

5. Xrace — большое рижское приключение

18 августа с 09:00 до 19:00 стоит наведаться аж в Болдерай, где в Даугавгривской крепости будет проведён 3-й этап соревнования xRace приключение. А точнее, соревнование по ориентированию. Три дистанции разной длины — выбрать можно ту, что по силам и вкусу.

6. Ресторан праздника Риги

18 августа с 12:00 до 20:00 гурманов ждут в творческом квартале Спикери. Посетить ресторан под открытым небом, посвященный празднику города — прямо обязательно. Именно здесь лучшие шеф-повара познакомят жителей и гостей города с сезонными блюдами, приготовленными из местных продуктов. В честь столетия Латвии шеф-повара договорились – в предложенных блюдах будет доминировать число сто. Ваша задача — отыскать!

7. Riga Fly-in 2018

На аэродроме Spilve пройдет красочное и яркое мероприятие — показательные полёты. Кроме того, можно узнать, как в нашей стране при помощи авиации предотвращаются катастрофы или несчастные случаи. Ну и по хорошей традиции на слёте ждут гостей из Литвы, Эстонии, Польши, Финляндии и Швеции.

8. Книжная улица

18 августа с 12:00 до 18:00 в Верманском парке более 30 самых крупных и активных книгоиздателей соберутся на временной Книжной улице. Для желающих будет организована и палатка по обмену книгами.

9. Аэропорт на Набережной

18 августа с 13:00 до 23:15 Набережная 11.Ноября превратиться в настоящий аэропорт. Помимо праздничных концертов, выступления уличных артистов, группы барабанщиков и ночного фейерверка - аинственные и скрытые от путешественников будни Международного аэропорта "Рига".

10. Представление современного цирка

18 августа с 16:00 до 19:00 и 19 августа с 14:00 до 17:00, на площади Розенталя, рижанам и гостям города будут предложены представления мастеров трёх разных цирковых коллективов из Латвии, Швеции и Испании.

11. Шоу света «Рассказ воды в Лунном свете»

18 августа с 23:00 и до 4 утра, на городском канале у здания управления Рижского свободного порта пройдет шоу музыкальных фонтанов и световых эффектов на воде — настоящая сказка в подарок рижанам и гостям столицы.

12. Выступление барабанщиков

19 августа с 12 до 21:30 на Набережной 11.Ноября пройдет, так называемый, саммит барабанщиков Балтии. Держи ухо востро: 300 барабанщиков синхронно исполнят различные ритмы и песни!

по материалам: rigassvetki.lv фото: rigassvetki.lv