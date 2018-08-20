Woman |

Кирилл Серебренников возвращается к нам с новым документальным фильмом, ставшим сенсацией еще до премьеры - "После лета".

Фестиваль “Балтийская Жемчужина” представит его только три раза: на открытии, 19 сентябоя, на показе 23 сентября в 18:00 и 24 сентября в 17:30 в кинотеатре Splendid Palace.

«После Лета» – элегантный эпилог к полнометражной ленте Серебренникова «Лето», снятый в декорациях легендарного фильма, с участием актеров, журналистов, участников и очевидцев тех знаменательных событий.

Это не просто фильм о фильме, снятый талантливым режиссером, который до сих пор находится под домашним арестом. Это любопытное свидетельство об эпохе, размышления о свободе и несвободе, об энергии молодости и о любви, а также о том, что же было на самом деле, а чего не было и не могло быть.

Получилась лаконичная и эмоциональная документальная зарисовка о музыкантах, ставших прототипами героев культового «Лета», о поколении русского рока, о Ленинграде 1980-х, быте и духе того времени, – обо всем, что было недосказано или осталось за кадром картины.

Работа над этой документальной лентой проходила параллельно со съемками «Лета» и в ней нет ни одного кадра, который не был бы кадром Кирилла Серебренникова.

Погружая нас в атмосферу 1980-х, режиссер исследует миф о русском роке и его богах, размывая грань между исторической достоверностью и представлением о героях той эпохи.