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Сяу — популярный в просторах интернета хештег. Если его буквально расшифровать, то получится «сегодня я узнал». В любом случае, это обычная калька с английского языка, где уже давно используется тег #til, то есть, today i leraned. А по-русски - сяу.

И мы продолжаем вам рассказывать об интересных фактах...

Звездное небо Новой Зеландии

Лет пятьдесят назад астроном Франк Бейтсон отметил, что именно в Новой Зеландии — самое звездное небо, где отчетливо виден не только Млечный путь, но и миллионы звезд почти каждую ночь. Спустя пять лет на горе Джон была построена обсерватория, а звезды стали одной главных местных достопримечательностей. Это, пожалуй, единственное место на Земле, где все фонари направлены строго вниз, чтобы не дай-то Бог не засветить ночное небо.

"Самый-самый" жираф

Шея жирафа состоит всего из семи позвонков, но все равно считается самой длинной среди млекопитающих. Но это не единственный параметр, по которому жирафа можно записать в «самые-самые». У жирафа черный язык, который в длину может достигать полуметра. Иногда он использует его, чтобы дотянуться до самых высоких веток. А еще он может лизнуть себя в ухо. Живите теперь с этим.

Дантист-садист

Электрический стул был изобретен... стоматологом. Не то, чтобы теперь все стало на свои места, но радует, что на сегодняшний день это средство казни используется чрезвычайно редко. Так что к зубным снова можно ходить без ужаса.