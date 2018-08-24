Woman |

Маркус Рива - молодой, талантливый, амбициозный и невероятно позитивный латвийский исполнитель. Фирменная фишка Маркуса - улыбка. Правда, иногда за ней прячется счастье, иногда так маскируется боль и обиды.

записала Евгения Шафранек

"Я счастлив тогда, когда выступаю перед людьми, когда все получается, когда хорошо отыграл концерт, когда понимаешь, что твое дело — твое. Вот это счастье!

Если у меня все хорошо, то мне легко противостоять критике и обидам, а когда сдуваешься, как шарик, задеть — проще простого.

У меня нет звездной болезни, потому что мой подъем — очень долгий и не всегда легкий, как может показаться со стороны. Я просто привыкаю к каждому этапу своей популярности.

Я занимаюсь музыкой больше 15 лет, и за эти года часто задавал себе вопрос: а надо ли продолжать. А звездная болезнь у тех, кто оказывается на пике славы мгновенно.

Популярность такая штука — сегодня есть, завтра нет. Но я не боюсь ее потерять, потому что очень активно работаю.

У меня не было непросто детство. Большая семья - помимо меня еще два брата - нас не баловали, не задаривали, мы не путешествовали много и жили очень скромно. Это меня научило самостоятельности и тому, что нужно пробиваться самому.

Мама была учительницей латышского языка и привнесла в воспитание дисциплину и порядок. Иногда хотелось, чтобы она была мягче и добрее. Но, по большому счету, благодаря этому, я не стал человеком, которому все пофиг.

Ей хотелось, чтобы дети выросли достойными. Думаю, что мы не разочаровали ее.

Маме был непонятен шоу-бизнес, но она всегда мной гордилась.

Мама уходила тяжело и долго от онкологии. И без нее становится взрослым было очень сложно. Думаю, для любого человека уход родителей - самый тяжелый момент в жизни. Я не исключение. И переживал очень долго, проходя через тяжелейшую депрессию и переосмысление своей жизни.

У меня есть старые друзья, с которыми легко. Новые, кстати, тоже запросто появляются. Это, думаю, зависит не от рода деятельности, а от способности найти общий язык.

Обычно меня ругают за то, чтовыступаю не только в Латвии, но и в России и Украине. Но я как артист могу же использовать любую площадку. Кстати, за границей знают Латвию и относятся к ней очень позитивно

В Латвии публика более сдержанная. Если за границей ты выступаешь и срываешь аплодисменты после каждой песни, то у нас ты сначала должен отыграть весь концерт, потом немного подождать, а потом тебе похлопают. Так просто есть, и все. Это наша особенность.

От политики стараюсь абстрагироваться. И если есть вопрос: за кого я буду голосовать — сразу мимо.

Мне нравится, что я в любой момент уехать в Юрмалу и прогуляться по морю. Мне нравится поспать днем часик, а потом просто выпить чашку кофе. Нравится, когда есть вокруг хорошие люди, например, ты, которые делают эту жизнь веселой.

Не все же покупается и продается, должно быть что-то просто позитивное. Поэтому нужно побольше таких людей, как мы с тобой!" (Смеется)