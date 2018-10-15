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Первый месяц на новом рабочем месте - показательный. Часто, это единственная возможность составить о себе положительные впечатления, показать себя как профессионал. Как не потратить это время зря и задержаться в коллективе, рассказала тренер личностного роста с международной сертификацией Эвия Шалте-Новицка.

Пойми свои обязанности

Начни новую офисную жизнь с договора: прочитай его, точно пойми свои должностные обязанности, уточни у руководства детали или проясни непонятные моменты, постарайся понять и то, как работал твой предшественник.

Лучше составлять небольшой план работы, чтобы ничего не вылетело из головы. Мелочи имеют значение, если начальник оценивает каждый твой шаг.

Здравствуйте! Я ...

Не ограничивайтесь обычным приветствием. Улови настоящий момент, когда сможешь поговорить с каждым немного больше. Подходящий момент может наступить в любом месте – в кухне офиса, в лифте, по дороге на автостоянку, отправляясь на обед.

Не стесняйся познакомить коллег с собой поближе и не прояви интерес к их работе, свободному времени, планируемым отпускам и т.д. Постарайся почувствовать культуру предприятия.

Они знают лучше

Спрашивай совета у опытных коллег. Пусть даже у них другие рабочие обязанности, они определенно знают много и о твоей работе. Если не знают, возможно, подскажут, у кого спросить, куда позвонить или как искать иным образом.

Такие бытовые, но важные мелочи

Первым делом выясни, каков порядок в помещениях общего пользования. Если нечаянно схватить любимую кружку коллеги, то ее уровень коллегиальной симпатии сразу упадет на целых 30%. Вроде бы невинное действие, а какие последствия. Возможно, тут принято посменно выносить мусорное ведро, поливать цветы, покупать кофе и т.д. Вливайся!

Познай окружение

Начинай ориентироваться в пространстве вокруг офиса: где находится ближайший цветочный магазин. ближайший банкомат, тихое кафе или ресторан для встреч с партнерами и т.д.

**Будь уверен, но проверяй **

По истечении двух недель работы договорись о встрече с руководством, чтобы переговорить, насколько оно удовлетворено твоей работой. Может, это только ты чувствуешь, что все получается великолепно, а начальство думает иначе.

Такая встреча позволит вовремя сделать "работу над ошибками", а не быть внезапно уволенным по истечении проверочного срока. Или наоборот! Ты думаешь, что эта работа тебе не особо подходит, что не можешь себя преподнести достаточно уверенно, а руководство твоими достижениями более чем удовлетворено.

Новая работа, новый я

Используй новое место работы, чтобы улучшить свою жизнь. Поддерживай в порядке рабочий стол, планируй работу на неделю, месяц вперед, подкорректируй режим, постарайся вставать немного раньше обычного, чтобы настроиться на целый день. Да и новая одежда поднимет твое настроение.

Будь активен, но внимателен

В социальных сетях можешь похвастаться своей новой работой, если только это не какое-либо секретное учреждение. Тем не менее постарайся, чтобы, делая очередное селфи, за спиной не находилась доска с планом предприятия по борьбе с конкурентами.