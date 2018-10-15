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Осень продолжает набирать обороты. Октябрь радует бабьим летом, солнцем, тепло и всем тем, что так воспевал наше все, Александр Сергеевич. Самое время накинуть шаль, взять в руки томик и шуршать задумчиво листьями в городском парке. Чем радует книгофилов октябрь - в нашей подборке.

Виктор Пелевин "Тайные виды на гору Фудзи

Сложно сказать: что и сколько курит автор, но он раскрывает эзотерические тайны мезоамериканского феминизма с подробным описанием его энергетических практик. Тут и джаны, ту и наббаны, тут и нецензурная лексика (само собой), и полная путаница. Но Пелевин уже давно в списках мастрид, так что лучше составить собственное мнение.

Эдуард Овечкин "Норд, норд и немного вест"

Если вам нравится монолог Евгения Гришковца "Как я съел собаку", то и эта книга очень понравится. Первый, немного наивный роман, полностью покоряет себе питерским стилем прописанных диалогов. Оставшиеся рассказы - описание корабельного быта и оно прекрасно! Однозначно читать и наслаждаться.

Адам Кей "Будет больно"

Это откровенный, местами грустный, а местами — уморительно смешной рассказ молодого доктора от начала его профессионального пути в медицине до завершения карьеры. Вы будете чрезвычайно удивлены, как много общего у всех врачей.

Надия Мурат "Последняя девушка"

"История моего плена и мое сражение с "исламским государством" - легким чтивом быть не может. Сама Надия из маленькой иранской деревни и мечтала работать учителем. Пока однажды боевики ИГИЛ не убили всю ее семью в один день, не продали саму Надию к сексуальное рабство. Она выжила, сбежала и стала правозащитницей ООН...

Рон Сталлворт "Черный клановец"

Еще одна поразительная история человека - чернокожий детектив, который сумел вступить в ряды ку-клус-клан и, как мы видим, выжил.