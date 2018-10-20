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Что делать, когда балет нравится, а отправляться на каждую премьеру в Москву возможности нет? Правильно! Посмотреть премьеры онлайн. А чтобы не испортить впечатление маленьким экраном ноутбука - большой формат, HD-качество и невероятный звук вам в помощь.

Проект "Большой балет в кино" получил огромный резонанс и новый сезон 2018/2019 обещает быть ярким и увлекательным! Поэтому в "Доме Москвы" можно увидеть прямую трансляцию балетов, которые стали визитной карточкой Большого театра России.

Начиная с 11 ноября и вплоть до середины мая здесь пройдет показ семи балетов: четырех – в прямой трансляции и трех – в записи.

Причем в подобном проекте участвуют более полутора тысяч кинотеатров в пятидесяти странах мира. Большой театр ещё раз убедительно доказывает, что является одним и самых передовых балетных театров мира.

11 ноября / 17:00 "Сильфида"

Прямая трансляция балета "Сильфида". Это самый старинный из сохранившихся классических балетов. Кроме того, именно с "Сильфиды" начинается так называемый танец на пальцах - неслучайно балерина — первая балерина эпохи романтизма Мария Тальони — поднялась на пальцы именно в этой постановке. Ведь Сильфида — это дева воздуха.

2 декабря / 17:00 "Дон Кихот"

Балет будет представлен в записи, но это не умаляет его достоинств. "Дон Кихот" Людвига Минкуса – шедевр балетного классического наследия, созданный в XIX веке на сцене Большого театра Мариусом Петипа. Эта постановка может считаться образцом Московского стиля с его виртуозностью, характерным танцем и яркими актерскими ролями.

23 декабря / 17:00 – "Щелкунчик"

Прямая трансляция одного из самых знаменитых и рождественских балетов - "Щелкунчик". Балет по мотивам сказки Гофмана не зря пользуется любовью зрителей, чудо и в самом деле рождается на сцене театра всякий раз, как звучат первые такты музыки Чайковского.

20 января / 17:00 – "Баядерка"

Еще одна прямая трансляция - балет "Баядерка". Именно в "Баядерке" собраны воедино все распространенные в XIX веке представления об Индии — стране факиров, лотосов и заклинателей змей. Главные герои — храмовая танцовщица и доблестный воин, чья любовь разрушена волей могущественного раджи. Но притягательность балета, родившегося на русской императорской сцене, не только в ориентальной экзотике, пряных танцах, бутафорских слонах и тиграх или торжественных выходах жрецов.

10 марта / 17:00 – "Спящая красавица"

"Спящая красавица" – балет парадный, многолюдный, пестрый и сказочно красивый, словом, настоящий балет Императорского театра. Шарль Перро вряд ли подозревал, что из его симпатичной, простенькой сказки можно создать такую феерию.

7 апреля / 18:00 – "Золотой век"

Юрий Шостакович поставил страстный, темпераментный, революционный балет, действие которого разворачивается в южном городке в 20-е годы XX века, в самое странное, как будто выпавшее из прямого хода истории, время в истории современной России – время НЭПа.



Когда борьба за революционные идеалы тесно переплелась с атмосферой мюзик-холла, а понятия "свой" и "чужой" еще только формировались. Тогда и влюбляется революционный рыбак Борис в красавицу из кабаре, а она внезапно отвечает ему взаимностью.

19 мая – "Кармен – сюита" / "Петрушка"

Жизнь Кармен – коррида, вызов, восстание... Власть одного человека над другим – всегда смерть свободе...

Гуляет масленица — гуляет широко: с блинами-пирогами, с питьем и похмельем, играми да хороводами, каруселями да плясками… Тут и Фокусник со своими заводными куклами, танцующими по его прихоти…