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В прокат выходит режиссерский дебют актера Пола Дано «Дикая жизнь» — драма о небогатой семье в Монтане 60-х с Джейком Джилленхолом и Кэри Маллиган в главных ролях.

Кинокритик Алиса Таёжная рассказывает о 15 других актерах, которые сделали режиссерскую карьеру.

Клинт Иствуд

88 ЛЕТ

СНЯЛСЯ В 44 ФИЛЬМАХ

СНЯЛ 35 ФИЛЬМОВ



Любой подобный список — так уж заведено — начинается с Иствуда. Один из самых харизматичных актеров 60-х очень быстро переключился на режиссуру, совмещая две профессии. В образовательных целях стоит посмотреть «Сыграй мне перед смертью» — режиссерский дебют Иствуда, сделанный по всем правилам жанрового кино Нового Голливуда: маньяк, жертвы-девушки, психологическая травма и изощренный способ убийства.

Один взгляд на фильмографию Иствуда дает понять: перед нами вся история американского кино второй половины XX века — от вестернов до героических военных драм — на самую любимую его тему: обычный человек против непосильных обстоятельств. 88-летний Иствуд уже объявил о съемках следующего фильма с Брэдли Купером в главной роли: только бы дожить.

СМОТРЕТЬ: «Непрощенный», «Мосты округа Мэдисон», «Таинственная река», «Малышка на миллион», «Подмена», «Гран Торино», «Чудо на Гудзоне»

Джордж Клуни

58 ЛЕТ

СНЯЛСЯ В 43 ФИЛЬМАХ

СНЯЛ 6 ФИЛЬМОВ



В этом году Клуни стал самым высокооплачиваемым актером Голливуда, опередив Роберта Дауни-младшего, заработавшего состояние на Marvel, и главного человека в современных экшенах — Дуэйна Джонсона.

Режиссура в карьере Клуни не главное направление: куда больше он известен как продюсер, к тому же его два последних фильма — «Охотники за сокровищами» и «Субурбикон» — несмотря на шикарные актерские ансамбли, скорее разочаровали.

Что, однако, не омрачает ранний режиссерский период Клуни: восхитительный байопик двойного агента «Признания опасного человека», история подковерной предвыборной борьбы «Мартовские иды» и элегантная биографическая картина о борьбе телеведущего Эдварда Мароу с сенатором Джозефом Маккарти «Доброй ночи и удачи». Вскоре Клуни собирается снимать «Уловку-22» — мини-сериал по важнейшему американскому роману XX века о летчике Второй мировой войны на полпути между сумасшествием и покаянием.

СМОТРЕТЬ: «Признания опасного человека», «Доброй ночи и удачи», «Мартовские иды»

Бен Аффлек

45 ЛЕТ

СНЯЛСЯ В 43 ФИЛЬМАХ

СНЯЛ 5 ФИЛЬМОВ



На большой экран телевизионного актера Бена Аффлека вытащил Ричард Линклейтер в «Под кайфом и в смятении». С тех пор мы видели Аффлека на яхте с Джей Ло, в комедиях Кевина Смита, элегии Малика и в едва ли не лучшем триллере Финчера. К работе по ту сторону камеры Аффлек начал проявлять интерес практически с самого начала карьеры — и не без успеха.

Спустя несколько лет после дебюта в «Под кайфом и в смятении» у актера случился настоящий голливудский триумф: он получил «Оскар» за сценарий в вансентовском «Умнице Уилле Хантинге». После этого режиссерский дебют Аффлека был делом времени, но он, как прилежный ученик, выпустил его только спустя десять лет. Два из трех своих лучших фильмов Аффлек снял про неблагополучные районы Бостона, в которых он вырос. Второй «Оскар» Аффлеку принесла «Операция „Арго“» — экшен про удивительную эвакуацию сотрудников американского посольства из послереволюционного Ирана: спецоперацию совершили под прикрытием съемок вымышленного сай-фай-фильма.

Экранизации Агаты Кристи «Свидетель обвинения» в исполнении Аффлека в любом случае хочется дождаться куда больше, чем еще одного Бэтмена в «Лиге справедливости».

СМОТРЕТЬ: «Прощай, детка, прощай», «Город воров», «Операция „Арго“»

Мел Гибсон

62 ГОДА

СНЯЛСЯ В 40 ФИЛЬМАХ

СНЯЛ 5 ФИЛЬМОВ



Гибсон, один из главных американских актеров 80-х и 90-х, последнюю обсуждаемую роль сыграл в «Бобре» Джоди Фостер, перевоплотившись в несчастного супруга, одержимого наручной куклой-бобром.

Каждый режиссерский выход Гибсона при этом был отдельным событием: он всегда брался за самые трудные, неподъемные темы. В «Храбром сердце» Гибсон рассказывал историю шотландского национального героя Уильяма Уоллеса, в «Страстях Христовых» показывал последние 12 часов жизни Иисуса Христа, в «Апокалипсисе» демонстрировал прибытие конкистадоров с точки зрения (и на языках) коренных народов Америки.

Последний режиссерский опыт Гибсона «По соображениям совести» об отказнике — обладателе Медали Почета Десмонде Россе подвел жирную черту под фильмами о Второй мировой войне. Экшен с оторванными головами и ногами — пацифистское высказывание о личном выборе (Росс был адвентистом седьмого дня) вопреки приказам сверху. Следующие проекты Гибсона — «Воскрешение Христа», сиквел его же «Страстей», и ремейк важнейшего американского вестерна «Дикая банда» Сэма Пекинпы. Гигантский замах, ничего не скажешь — но иначе Гибсон, видимо, просто не умеет.

СМОТРЕТЬ: «Человек без лица», «Храброе сердце», «Страсти Христовы», «Апокалипсис», «По соображениям совести»

Джеймс Франко

40 ЛЕТ

СНЯЛСЯ В 69 ФИЛЬМАХ

СНЯЛ 5 ФИЛЬМОВ



Человек-мем, безостановочно плодовитый и бесконечно обаятельный, Джеймс Франко — актер и режиссер с самой неровной карьерой в Голливуде: плохих фильмов после него останется в разы больше, чем хороших.

По-настоящему Франко открыл Джадд Апатоу в своем сериале Freaks and Geeks — в его актерском питомнике Джеймс нашел не только друзей, но и будущих коллег по съемочной площадке: «Интервью», «Ананасового экспресса», «Полного расколбаса» и «Апокалипсиса по-голливудски» без Апатоу бы просто не случились.

Параллельно с актерской карьерой Франко уже 15 лет снимает и продюсирует фильмы с ужасно низкими рейтингами — будь то сделанная на коленке комедия о поселившейся с молодым писателем горилле («Обезьяны») или антиутопия категории Б («Мир будущего»). Явно ощущая себя современным Эдом Вудом, Франко снял самоироничное кино о голливудском провале и заодно, кажется, немного автобиографию — «Горе-творца» о сомнительных достижениях автора самого лучшего плохого фильма «Комната» Томми Вайсо.

В ближайшие пару лет выйдет еще несколько фильмов с участием Франко-актера и три его режиссерских опыта: горе-творец никогда не отчаивается.

СМОТРЕТЬ: «Проказник Макс», «Мой личный Ривер», «Дитя божье», «Горе-творец»

Анджелина Джоли

43 ГОДА

СНЯЛАСЬ В 38 ФИЛЬМАХ

СНЯЛА 4 ФИЛЬМА



Точка входа в мир кино у Анджелины Джоли отличалась от большинства кинозвезд — долгие годы ее воспринимали как смазливую избалованную дочь Джона Войта.

Но сперва «Джиа», а потом и «Прерванная жизнь» сделали ее секс-символом нового поколения и едва ли не главной женщиной в поп-культуре нулевых. Сосредоточившись на благотворительности и семье, Джоли ушла из голливудских съемочных проектов на пике — самым ее успешным проектом последнего времени стала «Малефисента» (франшиза «Кунг-фу Панда» не в счет).

Но одновременно с тем, как Джоли остыла к актерской работе, ее заинтересовала режиссура — в первую очередь истории из стран третьего мира, куда Джоли часто выбирается с гуманитарными миссиями. Единственное стилистическое исключение в ее фильмографии — семейная драма о ломающемся браке «Лазурный Берег», которую хочется назвать не только бергмановской, но еще и автобиографической: одновременно с выходом фильма самая знаменитая голливудская пара нулевых Джоли — Питт объявила о расставании и начала кровопролитный бракоразводный процесс.

СМОТРЕТЬ: «Место во времени», «Несломленный», «Лазурный Берег», «Сначала они убили моего отца»

Грета Гервиг

35 ЛЕТ

СНЯЛАСЬ В 16 ФИЛЬМАХ

СНЯЛА 2 ФИЛЬМА



ще до съемок своего первого фильма «Леди Берд» Грета Гервиг была известна в Голливуде не только как актриса: в мамблкоре, где она начинала, актеры часто были сопродюсерами и соавторами сценария в фильмах, где играли.

Попав в фильм своего будущего бойфренда Ноа Баумбаха «Гринберг», следующие фильмы пара делала уже вместе. «Милая Фрэнсис» и «Мисс Америка», написанные под Гервиг и застающие не очень уверенную в будущем девушку в двух возрастах, дали ей возможность заняться собственным фильмом. Трудно представить, что на выстрелившую «Леди Берд» с трудом находились продюсерские деньги, но теперь после оглушительного успеха на фестивалях и в бокс-офисе Гервиг ставит «Маленьких женщин» — вечную американскую классику о взрослении сестер Марч.

СМОТРЕТЬ: «Леди Берд», «Ночи и выходные» (в соавторстве с Джо Сванбергом)

Джон Красински

38 ЛЕТ

СНЯЛСЯ В 20 ФИЛЬМАХ

СНЯЛ 3 ФИЛЬМА



Один из лучших комедийных актеров своего поколения, Джим из американского «Офиса», Красински, как и многие сериальные актеры, получил огромный опыт кинопроизводства на площадке давшего ему славу ситкома — в том числе он сам поставил несколько эпизодов. С полнометражным кино ему повезло не так сильно — такое тоже часто случается с телезвездами в твердом амплуа.

Режиссерским прорывом для Красински стало «Тихое место» — постапокалиптический хоррор в жанре «молчание — золото». «Тихому месту» прочат «Оскары», всю первую половину года его нахваливали наперегонки все западные издания, а двадцатикратные сборы говорят сами за себя. Самое время ознакомиться с двумя первыми фильмами Красински — мамблкорными «Короткими интервью с подонками» и семейной комедией «Холлеры» об объединении не слишком счастливых родственников перед больничной койкой матери.

СМОТРЕТЬ: «Короткие интервью с подонками», «Холлеры», «Тихое место»

Стив Бушеми

60 ЛЕТ

СНЯЛСЯ В 64 ФИЛЬМАХ

СНЯЛ 4 ФИЛЬМА



Важнейший человек в американском независимом кино снимался у Коэнов и Бёртона, получил в свое распоряжение «Подпольную империю» и камерный сериал «Хорас и Пит», а совсем недавно сыграл Никиту Хрущева в сатире «Смерть Сталина».

Режиссерская карьера Бушеми двигалась медленно: чем больше он снимался сам, тем меньше успевал снять. Если не считать телепроектов (больше всего Бушеми снял эпизодов для издевательского сериала о хипстерах «Портландия»), последний фильм он сделал больше десяти лет назад. «Интервью» — драма на двоих с Бушеми и Сиенной Миллер в главных ролях — затягивающее психологическое кино с идеальным саспенсом, ремейк голландского фильма Тео Ван Гога.

По ранним фильмам Бушеми можно легко определить приметы американского инди 90-х годов: маленькие бюджеты и хорошие актеры, обычные герои и их не совместимые с жизнью привычки.

СМОТРЕТЬ: «Истина в вине», «Одинокий Джим», «Зверофабрика», «Интервью»

Мелани Лоран

35 ЛЕТ

СНЯЛАСЬ В 22 ФИЛЬМАХ

СНЯЛА 7 ФИЛЬМОВ



Известная во Франции актриса Мелани Лоран стала знаменитой после «Бесславных ублюдков» — одного из самых успешных поздних проектов Таратино.

Что печально, других настолько же выстреливших историй в ее актерской карьере больше не было: Лоран так и осталась по большей части постоянной фигурой французского кинорынка.

Зато одновременно с актерской карьерой Лоран начала режиссерский путь, куда более интересный и своеобразный. Ей удалось повернуть в новую сторону и европейскую драму об отношениях в семье («Родные»), и психологический триллер о дружеской манипуляции («Я дышу»), и элегию об эскапизме («Бездна»).

Ее новый фильм выходит на днях — криминальный триллер по сценарию автора «Настоящего детектива» рассказывает о случайном альянсе преступника и малолетней проститутки, практически «Таксист» наших дней.

СМОТРЕТЬ: «Родные», «Я дышу», «Бездна», «Галвестон»

Матье Амальрик

52 ГОДА

СНЯЛСЯ В 27 ФИЛЬМАХ

СНЯЛ 15 ФИЛЬМОВ



Актер Отара Иоселиани, Бертрана Бонелло, Оливье Ассаяса и Арно Деплешена — одно из главных лиц современного французского, да и вообще всего европейского кино.

По актерской фильмографии Амальрика легко разгадать главные имена и тенденции в кино Франции за последние почти 30 лет: он охотно снимается у самых лучших. Снимать самостоятельно Амальрик начал сравнительно поздно: его дебют «Турне» рассказывал о скитаниях бурлеск-труппы и ее неприкаянного менеджера. «Синяя комната» стала одним из самых интересных французских триллеров, следующих за Полански и Шабролем: мужчина попадает под следствие после рандеву с симпатичной ему женщиной.

Последний фильм Амальрика «Барбара» снова касается пограничности реальности и вымысла: взявшийся снимать биографию известной французской певицы Барбары режиссер постоянно теряется между личностью самой актрисы, образом звезды и сконструированной актрисой идентичностью. Как это часто бывает с актерами-режиссерами, в срежиссированных им фильмах Амальрик сам играет главную мужскую роль.

СМОТРЕТЬ: «Турне», «Синяя комната», «Барбара»

Вуди Аллен

82 ГОДА

СНЯЛСЯ В 35 ФИЛЬМАХ

СНЯЛ 50 ФИЛЬМОВ



Аллен никогда не был отдельно актером и отдельно режиссером. Уже с первого своего фильма он работал над сценарием, а чаще всего и играл главную роль.

Так независимый режиссер мог сократить бюджет и ускорить продакшен — об этом Аллен вспоминает в интервью, когда рассказывает, как ему удается снимать по фильму в год или даже больше. Аллен начинал как стендап-комик и автор шуток, например для Боба Хоупа, и очень часто использовал образ стендапера в написании ролей.

Выдуманный Алленом нью-йоркский невротик болтает запоем о стандартном наборе тем: нарциссизм, самобичевание, мизантропия, трудное детство и десяток навязчивых идей достались всем альтер эго Аллена (в том числе и в тех случаях, когда главную роль играет кто-то другой) в рассказах, на сцене и в сценариях. И режиссуру Аллен, по собственному признанию, выбрал потому, что это был самый быстрый способ каким-то образом воплотить написанные им истории.

СМОТРЕТЬ: сложно выбрать из 50 названий, но мы попробуем — «Энни Холл», «Манхэттен», «Воспоминания о звездной пыли», «Любовь и смерть», «Ханна и ее сестры», «Разбирая Гарри», «Сенсация»

Джон Фавро

51 ГОДА

СНЯЛСЯ В 27 ФИЛЬМАХ

СНЯЛ 8 ФИЛЬМОВ



Профессиональная судьба Джона Фавро — история невероятной голливудской удачи. Сперва из десятка не очень известных телеактеров его берут на главную роль в прорывной фильм «Тусовщики» Дага Лаймана, откуда Фавро (а также сыгравшему вторую по важности роль Винсу Вону и самому Дагу Лайману) открывается дорога в массовое кино легкомысленного жанра. Ближайшие 20 лет он будет играть нервных бойфрендов, странных братьев, эльфов и внимательных отцов.

Параллельно с этим Фавро создал значительную часть ДНК многомиллиардной машины Marvel, сняв и написав две первые части «Железного человека». Последнюю работу Фавро «Книга джунглей» о тропических приключениях Маугли не только продлили на вторую часть, но и поручили после нее снять «Короля-льва».

Тот самый случай, когда экранизацию грандиозного диснеевского мультфильма взрослые будут ждать не меньше детей: Дональд Гловер, он же Чайлдиш Гамбино, будет озвучивать Симбу, а Бейонсе — Налу.

СМОТРЕТЬ: «Повар на колесах», «Железный человек» (1 и 2), «Книга джунглей»

Рон Ховард

64 ГОДА

СНЯЛСЯ В 11 ФИЛЬМАХ

СНЯЛ 23 ФИЛЬМA



Ховард снимает больше 30 лет, и в его фильмографии есть удивительные подзабытые жемчужины: скажем, ромком о любви обычного мужчины и русалки («Всплеск») или приключения в озере вечной молодости («Кокон»).

Ребенок из киношной семьи, Ховард с детства попал на съемочную площадку и из-за типичной внешности рыжего мальчишки был звездой ряда подзабытых американских ситкомов, которые сейчас уже не придется пересматривать. Зато из них, признается Ховард, он уяснил, как устроено кинопроизводство и что вообще творится на площадке.

В своем режиссерском курсе он настаивает на том, что кино — это индустрия и система с известными правилами игры, распорядком и четкими жанрами, которые работают как вечный рецепт.

По фильмографии Ховарда, где экранизации Дэна Брауна перемежаются с героическими историями по мотивам реальных событий, очевидно, что Ховарду по силам не просто снять, но и заработать на чем угодно — от похищения Рождества до Хана Соло.

СМОТРЕТЬ: «Всплеск», «Обратная тяга», «Кокон», «Далеко-далеко», «Аполлон-13», «Игры разума», «Нокдаун», «Фрост против Никсона», «Гонка», «В сердце моря»

Джоди Фостер

55 ЛЕТ

СНЯЛАСЬ В 25 ФИЛЬМАХ

СНЯЛА 3 ФИЛЬМA



Фостер начала сниматься очень рано, о чем с сожалением вспоминала в поздних интервью — как такового детства с пяти лет у нее не было. После «Таксиста» Фостер стала главной голливудской старлеткой, пережила профессиональный кризис в возрасте, когда многие еще и не мечтают о звездном статусе, и успела отучиться в Йеле.

После двух «Оскаров» — за «Обвиняемых» и «Молчание ягнят» — Фостер стала одной из первых женщин, основавших в Голливуде собственную продакшен-компанию, и долгое время была редким примером актрисы, подавшейся в режиссуру.

Несмотря на несколько режиссерских опытов, Фостер остается в первую очередь актрисой — ее роли в «Комнате страха», «Отважной» или «Резне» запомнились куда больше, чем фильм ее авторства об Уолл-стрит («Финансовый монстр») или приключения Мела Гибсона с ручной куклой бобра («Бобер»).

Но вот выход Фостер в «Черном зеркале» с эпизодом о родительском контроле сочли одним из лучших в истории сериала.

СМОТРЕТЬ: «Домой на праздники», «Бобер», «Архангел» (сериал «Черное зеркало»), «Финансовый монстр», эпизоды «Оранжевый — новый черный» и «Карточного домика»

источник:the-village.ru

фото:culture.affinitymagazine.us, gq.ru