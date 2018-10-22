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Всех любителей российского кино "Дом Москвы" приглашает на фестиваль "Московская премьера в Риге", который пройдёт с 16 по 22 ноября.

"История одного назначения"

В ролях: Алексей Смирнов, Ирина Горбачёва, Евгений Харитонов, Анна Михалкова, Андрей Смирнов и др.

Сеансы: 16 ноября в 19.00 и 18 ноября в 18.20



В пехотном полку в Тульской области, куда отправляется на службу столичный поручик Григорий Колокольцев, происходит преступление. Солдату, на плечи которого ложится вина, грозит военный трибунал и расстрел. Колокольцев обращается за помощью к графу Толстому, который решает защитить невиновного...

Режиссёр и автор сценария Авдотья Смирнова: "Я огорчена тем, до какой степени мой фильм злободневный".

Брак Толстого с Софьей Андреевной, который принято оценивать по последним, самым тяжелым годам их совместной жизни, показан здесь живым и счастливым, их повседневная жизнь – полной сложностей и радостей, бытовых проблем, споров и примирений, разговоров обо всем на свете, любви.

Но если "История одного назначения" и начинается как идиллия, то по мере того, как история несправедливо осужденного писаря все больше занимает писателя и его приятеля поручика, фильм становится безжалостнее и жестче.

"Память осени"

В ролях: Инна Чурикова, Евгения Симонова, Александр Лазарев, Андрей Соколов и др.

Сеансы: 21 ноября в 19.00 (фильм представит режиссер Андрей Соколов) и 22 ноября в 19.00



После смерти одного высокопоставленного чиновника, его семье приходится в спешке освобождать служебную дачу. С шикарным домом у них были связанны только счастливые воспоминания, а теперь их ждет неопределенность и неминуемое ухудшение материального положения. Обычно общая беда сплачивает родных людей, но к нашим героям это не относится. Мелкие ссоры и обиды лишь усиливаются и перерастают в настоящие конфликты. Все это усугубляется тем, что дом перейдет во владение людям, которые до этого считались друзьями семьи…

"Танки"

В ролях: Андрей Мерзликин, Аглая Тарасова, Сергей Стукалов и др.

Сеансы: 17 ноября в 14.00 и 20 ноября в 19.00



На пороге войны с фашистской Германией инженер Михаил Кошкин разрабатывает прототип нового инновационного танка Т-34. Чтобы доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом.

Но вскоре пробег превращается в непредсказуемую гонку, где бездорожье лишь меньшее из зол… Пройдя череду опасных приключений и благодаря безупречным техническим и боевым качествам новых танков, героям удается одержать верх над преследователями и доказать превосходство Т-34.

"Сердце мира"

В ролях: Степан Девонин, Яна Сексте, Екатерина Васильева,, Лмитрий Поднозов и др.

Сеансы: 17 ноября в 18.40



Егор работает ветеринаром на одной из тренировочных станций для охотничьих собак где-то в глуши. Лисы, олени, барсуки, собаки—это егожизнь. С животными ему проще, чем с людьми. Он берется за любую работу, лишь бы стать своим для хозяина станции Николая Ивановича и его близких. Егору хочется почти невозможного — стать частью этой семьи.

"Я худею"

В ролях: Александра Бортич, Ирина Горбачёва.,Сергей Шнуров, Евгений Кулик

Сеансы: 19 ноября в 19.00 и 22 ноября в 16.30



В жизни Ани есть две главные любви—её парень Женя и еда. Из-за еды они и расстаются: Жене совсем не нравится, как Аня стала выглядеть. Аня не готова просто сдаться. При поддержке лучшей подруги и увлечённого здоровым образом жизни добряка Коли она пускается в увлекательное приключение, чтобы похудеть и обрести любовь и счастье.

Интересные факты: Для роли в фильме Саша Бортич поправилась более, чем на 20 кг. Это первый в мировой истории фильм, где актриса полнела, а затем худела внутри сюжета.

Работа над сценарием шла два с половиной года. За это время авторы опросили большое количество девушек и женщин, которых волнует тема похудения, чтобы всё в фильме было максимально правдиво.

Всего было 17 черновиков сценария.

Саша Бортич сама выполнила многие трюки в фильме: она перелезала с балкона на балкон на восьмом этаже, прыгала с пирса в воду температурой меньше 10 градусов, выбегала из горящей бани в горящей простыне.

"Десять негритят"

В ролях: Татьяна Друбич, Александр Кайдановский, Людмила Максакова, Владимир Зельдин, Михаил Глузский, Александр Абдулов, Алексей Жарков, Анатолий Ромашин

Сеансы: 18 ноября в 13.40



Здесь каждый из героев - и жертва, и преступник, и сыщик. Они собрались на скалистом английском острове в роскошном особняке. Но между собой не знакомы.

А хозяина - Алена Оуэна - прежде не видели. Таинственный голос, услышанный за обедом, обвиняет присутствующих в содеянных преступлениях, оставшихся без наказания. Судью и инспектора Скотланд-Ярда, гувернантку и светского повесу… Вскоре странная смерть поочередно настигает гостей… Кто этот загадочный мститель?...

Роман "Десять негритят" Агаты Кристи экранизировался много раз, но киноверсия Станислава Говорухина является лучшей экранизацией лучшего романа одного из лучших авторов детективов.

"Три истории"

В ролях: Сергей Маковецкий, Олег Табаков, Рената Литвинова и др.

Сеансы: 19 ноября в 13.40



Три криминальные истории. Три убийства совершают люди, которые, на первый взгляд, не имеют никаких логических мотивов и абсолютно неспособны на страшные преступления...

Мультфильм "Садко"

В ролях: Михаил Ефремов, Мария Шалаева, Любовь Аксёнова и др.

Сеансы: 17 ноябоя в 12.00



Оказался Садко в царстве подводном... Захватила обманом злая колдунья трон морского царя, а его самого в сон погрузила. Увидела героя новгородского дочка подводного правителя "Быстрая Щучка", и влюбилась с первого взгляда.

Вспомнила тогда девушка, что согласно легенде, суждено попасть под воду богатырю, которому по плечу разбудить морского правителя. Правда, для начала самого богатыря надо спасти от казни страшной…

Мультфильм "Два хвоста"

В ролях: Семён Слепаков и др.

Сеансы: 18 ноября в 12.00



Бобр Боб очень хочет жить тихо и спокойно, однако его товарищ непоседливый кот Макс мечтает стать известным на весь мир. Так или иначе, но именно эта пара друзей отразит нашествие инопланетных захватчиков и прославится на всю галактику.

Мультфильм "Чудо—Юдо"

В ролях актеры: Антон Макарский, Ирина Медведева, Людмила Артемьева и др.

Сеансы: 19 ноября в 12.00



У царя Еремея было трое сыновей. Двое старших ума недалекого, да и бездельники еще те. Младший Иван – парень не промах, смел и умен, все время что-то изобретает.

Когда на границах царства обнаружилось чудище страшное, государь велел сыновьям защитить земли русские.Чудище оказалось вовсе не огромным трехглавым и огнедышащим, а маленьким, симпатичным дракончиком с одной головой. Настоящие богатыри малышей не обижают, вот и не стал он убивать Чудо-Юдо, а прихватил с собой, авось пригодится...

"Гоголь. Страшная месть"

В ролях: Александр Петров, Евгений Меньшиков, Евгений Стычкин, Таисия Вилкова, Артём Ткаченко, Кирилл Зайцев и др.

Сеансы: 19 ноября в 16.30 (фильм представляет артист Кирилл Зайцев)



Две сотни лет назад малороссийские хутора разоряла шайка нехристей-ляхов во главе с могущественным колдуном. С тех пор рыщет в окрестностях Диканьки неизвестный Чёрный Всадник, ловит молодых девушек и жестоко расправляется с ними, будто мстит за что то.

И следующей его жертвой может стать Лиза. Чтобы спасти возлюбленную, писарь Николай Гоголь должен разбить злые чары и победить древнее проклятье...