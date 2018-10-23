Woman |

Непогода нынче в моде и пора с этим смириться. Как не затосковать перед телевизором, а провести выходные с толком, пользой, расстановкой - в нашей подборке.

Побродить по руинам замка





Благо у нас в стране, что ни памятник, так руины.



Самые живописные - Бауский замок - впечатляющая крепость 15 века, которая была построена Ливонским орденоми и крепость в Кокнесе - внушительные руины прямо на воде. Как в киино!



Одевайтесь по погоде, берите с собой термос с чаем и вперед, покорять непокорные стены.







Прогуляться по музеям

Конечно, в плане музейной жизни нас легко делает любой, даже самый замшелый европейский город. И все-таки, можно найти кое-что интересное.





«Сosmos» - музей иллюзий для больших компаний и семей от трех человек.



Прямо в центе Домской площади можно полежать в центре вселенной, стать выше взрослых или узнать, как появляется тайфун.

Латвийский национальный художественный музей регулярно предлагает мастер-классы, лекции или квесты для детей.



И очень хорошего качества, кстати. Большинство мероприятий будет на латышском, но все вполне по силам.





Future Live — интерактивная, современная выставка на первом этаже т/ц Элкор.



Если еще не были — обязательно и непременно, с хорошим настроением и всей семьей!





Кукольное царство Владлены — далековато, конечно, но мастерство этой известной кукольницы, правда, стоит такого пути.



Уникальная галерея в Прейли привлекает не только латвийцев, но и туристов со всего мира.



Рижский автомобильный музей — обновленный, реновированный и дополненный определенно доставит удовольствие от посещения и взрослым, и детям.









На свежем воздухе





Латвийский Этнографический музей в Риге осенью прекрасен.



Ботанический сад в Пардаугаве — не теряет своей актуальности.



В Вентспилском Приморском парке можно смело провести целый день.



В Юрмале, в парке "Дзинтари", обязательно заберитесь на 38-метровую вышку и почувствуйте, как она качается на ветру.



По дороге в Сигулду маст-визит, конечно, "Рамкални" с саночной трассой.









Природный парк «Тервете» - это маленькое сказочное королевство.



Там же недалеко и комплекс отдыха «Тарзан», где можно найти и фуникулер, и трассы самой разной сложности для любителей лазать по деревьям.



А лесной парк «Виенкочи» - это миниатюрные дворики, ведьминские колеса и домики гномов.













Поздороваться с животными

Помимо известного рижского зоопарка, есть не менее интересные места, где животные даже в большей доступности.





Верблюжий парк "Ракши" — это не только двугорбые обитатели пустни, но и ламы, козы, кролики, овцы и парочка осликов. Настоящее хозяйство на выгуле. Дети будут в восторге.





В парке-сафари "Море", недалеко от Сигулды, вас ждут целые поселения оленей, которых можно покормить купленными тут же яблоками и желудями.



Огромные просторы, в которых парнокопытные живут в максимально комфортных для них условиях. Можно посмотреть, как олени живут, воюют между собой и погладить маленьких оленят.



Между Кекавой и Иецавой, в волости Цоде, притулился кроличий городок.



Маленькое, скромное, но довольно очаровательное поселение ушастых всех мастерй. Времени на него уйдет немного, так что можно смело объединить кроликов с посещением, например, Бауского замка.





От книг до театра







Книжный магазин «Polaris» в т/ц «Домина» с осени открывает целую серию детских чтений. Приглашенные гости читают книги, дают задания, увлекают и развлекают. Дети активно участвуют, узнают и познают.

Безусловно стоит изучить репертуар Латвийского кукольного театра, который с каждым сезоном все больше радует и удивляет постановками не только местных режиссеров, но и приглашенных.

В музее шоколада «Лайма»: от дегустации до создания собственных шоколадных шедевров. Во-первых, это очень вкусно. Во-вторых, такое времяпровождение запомнится надолго.

Ну и заодно уж хлеб испеките. Пекарня «Лачи» предлагает и экскурсию, и дегустации, и возможность на час стать настоящим пекарем.