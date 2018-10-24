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С 11 октября по 10 ноября в выставочных залах художественной галереи MuseumLV будет проходить персональная выставка Агаты Апкалне «Печаль души»

Агата Апкалне объединила свои новые произведения в цикл «Печаль души» и дала возможность зрителю самому интерпретировать и название, и собственно работы.

В новом цикле художница ведёт гостя в свои личные переживания, где бури сменяются покоем и тишиной, меланхолия – гармонией, бесконечные искания – счастливыми моментами открытий.

Цикл можно воспринимать как путешествие, в котором познаешь себя, к тому же считаясь с фрейдистской концепцией, что познание себя человека преображает

Стиль живописи Агаты Апкалне – гиперреалистически виртуозный, психологически и семантически ёмкий. Однако колорит этой серии - это монохромные нюансы и лаконичные символы.

Гости уже оценили, теперь ваша очередь. Картина и правда отличные!

Художественная галерея MuseumLV

Рига, улица А. Пумпура, 2

Вход на выставку бесплатный

