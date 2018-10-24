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У Центра Национального кино появился проект — латвийские фильмы онлайн. Помимо того, что здесь можно окунуться в мир кино, причем бесплатно, так еще отдельное удовольствие доставляет и целая коллекция мультфильмов из латвийского золотого фонда.

Мы собрали для вас несколько картин, которые по праву можно считать классикой латышского анимационного кино.

1.Сказка о грошике (1969)

Прекрасное детище настоящего мастера анимации, режиссера Арнольда Бурова, созданная по мотивам всех известных и любимых сказок Карлиса Скалбе.

"Сказка о грошике" - история о бедном банщике Анси, который вдруг стал владельцем грошика, и всю оставшуюся жизнь посвятил мечтам о том, как эти деньги помогут ему стать счастливым. А тем временем, счастье незаметно прошло мимо.

2.Золотая соломка (1975)

"Золотая соломка" - классика анимационных фильмов, показанный с трогательной ностальгией по семье и дому. Фильм для самых маленьких, созданный режиссером и художником Розой Стиеброй.

Здесь и стихи Райниса для малышей, и чудесная музыка Иманта Калниньша, и простой, легкий сюжет, который «по зубам» даже крохам.

3.Си-Си-Дра (1977)

Еще одна работа режиссера Арнольда Бурова — кукольный фильм "Си-Си-Дра". История о том, как в многоквартирном доме, где-то на лестнице, мальчик встречает поросенка. Новый друг начинает учить героя самым важным в жизни вещам. И делает это довольно креативно, если так можно сказать.

4.Муравьишка Тип (1976)

Сказка о муравьишке Типе, который впервые вышел из муравейника, чтобы выяснить, что такое солнце. Работа режиссера Ансиса Берзиньша — рассказ об отваге и дружбе, с музыкой прекрасного и неповторимого Петериса Васка.

5.Заячья банька (1979)

"Заячья банька" - музыкальная сказка Розы Стиебры, которую оценят не только дети, но и сами родители малышей. Созданный по сказкам Вилиса Плудониса мультфильм, познакомит заодно и с музыкой Иманта Калниньша.

И добавим трогательный сюжет: Заячье семейство вечером на лугу устроило баньку, но внезапно ворвавшийся щенок всех распугал, а самый маленький зайчонок убежал так далеко, что потерялся в темноте...

6.Карман (1983)

Еще один шедевр от режиссера Розы Стиебры - "Карман" - в этот раз по мотивам стихотворений Ояра Вациеша. И снова прекрасная музыка Иманта Калниньша да еще исполнение хора мальчиков — воспитанников музыкальной школы им.Э.Дарзиня. Десятиминутный мультфильм понравится и взрослым, и детям.

7.Мне одной сестренке (1984)

"Мне одной сестренке" - история одной семьи, где родилась такая долгожданная девочка. Ее укутывали, любили и воспитывали. Она выросла и стала искать свое счастье. Чудесный сюжет и любопытно отражение национальных традиций, например, гадания.

8. Играл я, плясал (2007)

Мультфильм - символичная любовная мистерия режиссера Розы Стиебры по мотивам известной пьесы Райниса. Своего рода, латышская версия древнегреческого эпоса об Орфее в царстве мертвых. Только здесь музыкант Тотс, который отправился в царство мертвых, чтобы спасти Лелде - свою любимую.

9.Хоровое турне (2012)

Нет, в этот раз мультфильм не Розы Стиебры, но ее ученицка — Эдмунда Янсона. История о известном хоре, который отправляется на гастроли. По сути, хор — послушный музыкальный инструмент в руках дирижера, но стоит только маэстро отвернуться, как хор снова превращается в веселых ребятишек.

Приключения тряпочек (2010 – 2012)

Три фильма режиссера Эдмунда Янсона, которые прекрасно знакомы латышским детям и горячо ими любимы — приключения тряпочек — Перчаточки, Платочка и Носочка. По мотивам литературных сказок Инесе Зандере, появившиеся на экранах, благодаря художнику Рейнису Петерсону.