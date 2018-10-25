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Даже коренные жители не всегда знают об интересных местах, куда можно отправиться, чтобы увидеть взлетающие самолеты с необычного ракурса, встретить рассвет или проводить день. Что уж говорить о туристах? Для тех, кто любит Латвию - небольшая подборка.

Рижский музей авиации

Музей такого плана единственный в странах Балтии и один из самых больших в Европе. Здесь можно с толком, пользой и расстановкой провести время как настоящим фанатам самолетов, так и просто любителям. Именно в этом музее можно найти большое количество советской авиационной техники. А в некоторые экспонаты разрешено и забираться, чтобы осмотреть кабину пилотов и, конечно, сделать селфи.

Бобардировщик ИЛ-28 в Скулте

ИЛ-28 - самолет советских времен, который предназначался для военных нуждн, в частности, для перевозки ракет. В Скулте самолет-памятник “поселился” еще в 60-х годах прошлого века. Чтобы не плутать лишний раз, введите в навигатор более точный адрес: улица Скултес, 19

Вышка для наблюдения за самолетами в Скулте

Относительно недалеко от рижского аэропорта находится вышка, с которой открывается отличный обзор за “железными птицами”. Для любителей красивых снимков подсказка: приезжайте сюда на закате или рассвете. Кстати, это место даже в навигаторах типа Waze отмечено, как “Lidmašīnu vērotava”. Не заблудитесь.

Латвийская Академия наук

Внушительное здание, известное как Академия наук ассоциируется исключительно с серьезно исследовательской деятельностью. А вот не совсем так! Любой желающий может подняться на смотровую площадку и увидеть потрясающую городскую панорами с 9:00 до 22:00. Идеальное место, чтобы проводить день.

Бастионная горка

Если не хочется охватывать урбанистические пейзажи с высоты, то отправляйтесь на Бастионную горку – парк в самом центре Риги. Романтические нотки, плеск воды в канале, мостики, дорожки, уточки – идеальное место для отдыха и прогулки.

AБ дамба

Если раньше это место использовалось только как порт, то уже в середине прошлого места дамба была реконструирована и обрела нынешний, столь любимый рижанами и гостями столицы, вид. На сегодня АБ Дамба одно из самых популярных мест для отдыха и культурных мероприятий. И именно отсюда открывается шикарный вид на шпили Старой Риги.