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Аккурат перед Рижской модной неделей самые везучие оказались в Нью-Йорке, на фешн-шоу MOSCHINO [tv] H&M.

Креативный директор компании, Джереми Скотт, решил, что порадует своих поклонников, если объединит в одну коллекцию анимационные фильмы, элементы хип-хоп, стиль большой моды и добавит три килограмма блестящих аксессуаров.

Но надо отдать должное, каждый образ сочетает в себе не столько гламур, сколько юмор и легкое отношение и к моде, и к поп-культуре.

И слава богу, а то мы уже начали волноваться, что все это всерьез. Всерьез только то, что дефиле закрыла Наоми Кэмпбелл.

«Черная пантера», как всегда на высоте. Всем бы там выглядеть в 48 лет.

Лепо или нелепо получилось — не нам вообще судить, потому что звезды в первых рядах были в восторге и простым смертным осталось немного подождать, когда улицы заполонят блогеры с золотыми цепями и трениках.

Но самое крутое то, что именно в этот показ решено было интегрировать и виртуальную реальность.

На протяжении всего вечера любой мог надеть очки «Magic Leap One» и, в прямом смысле, влезть в огромный телевизионный экран, чтобы пережить сотрудничество двух брендов — Moschino TV и H&M — на собственном опыте.

А еще мы заметили, что Вера Брежнева втягивает живот. Это немного поднимает настроение нам, неидеальным.

Ну а чем порадовала коллаборация двух ведущих мировых брендов - ниже:

пресс-фото