Не наша светская, но хроника: в золоте, цепях, гламуре и … в телевизоре
Аккурат перед Рижской модной неделей самые везучие оказались в Нью-Йорке, на фешн-шоу MOSCHINO [tv] H&M.
Креативный директор компании, Джереми Скотт, решил, что порадует своих поклонников, если объединит в одну коллекцию анимационные фильмы, элементы хип-хоп, стиль большой моды и добавит три килограмма блестящих аксессуаров.
Но надо отдать должное, каждый образ сочетает в себе не столько гламур, сколько юмор и легкое отношение и к моде, и к поп-культуре.
И слава богу, а то мы уже начали волноваться, что все это всерьез. Всерьез только то, что дефиле закрыла Наоми Кэмпбелл.
«Черная пантера», как всегда на высоте. Всем бы там выглядеть в 48 лет.
Лепо или нелепо получилось — не нам вообще судить, потому что звезды в первых рядах были в восторге и простым смертным осталось немного подождать, когда улицы заполонят блогеры с золотыми цепями и трениках.
Но самое крутое то, что именно в этот показ решено было интегрировать и виртуальную реальность.
На протяжении всего вечера любой мог надеть очки «Magic Leap One» и, в прямом смысле, влезть в огромный телевизионный экран, чтобы пережить сотрудничество двух брендов — Moschino TV и H&M — на собственном опыте.
А еще мы заметили, что Вера Брежнева втягивает живот. Это немного поднимает настроение нам, неидеальным.
Ну а чем порадовала коллаборация двух ведущих мировых брендов - ниже:
пресс-фото