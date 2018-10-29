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Чтобы противостоять вирусам, мало обложиться чесноком, надо еще и хорошо кушать. Шутим. Но есть и правда набор продуктов, который поможет дотянуть до весны без больничных.

Малина

Как бы банально ни звучало, но малина — один из лучших помощников, укрепляющий иммунную систему. Здесь и витамин C, и кобальт — минерал, который участвует в синтезе витамина В12.

Цидония

Она же японская айва — это суперпродукт, который растет в Латвии в огромном количестве. Цидония, как и малина — это кладезь витамина С. Но кроме того, в ее составе очень много органической кислоты и таких микроэлементов, как железо, цинк, витамин Е, фосфор и невероятный набор антиоксидантов.

Облепиха

Несмотря на то, что облепиха обидно принадлежит семейству лоховых, сама по себе это не ягода, а сундук с витаминами: А, бета-каротин и С. Причем последний в облепихе присутствует в космических объемах. 100 граммов ягод содержат больше 200% минимальной дневной нормы. А если все это удовольствие смешать с цидонией и медом — все. Доживем без насморка не только до весны, но и до лета.

Клюква

Клюкву любят не все, но именно в ней можно найти танины, который способны защитить человека от инфекций. Да и других полезных веществ в этой ягоде достаточно: PP, C, K, B1 и B2, большая концентрация органической кислоты и пектинов. Кроме того, клюква содержит природный консервант, поэтому ягода очень долго сохраняется свежей.

Чеснок

Ну, понятно, как без него, родимого. Но это и правда отличное антисептическое и противомикробное средство, снимающее воспалительные процессы. (Мы говорим только о сезонных вирусах). Понятно, что это исключительно для домашней профилактики — семья потерпит, а коллеги по работе могут и не оценить такого увлечения. Но за содержание эфирных масел, фитонцидов, фитостеринов и витаминов В и D группы чесноку можно и простить его едкого вкуса и аромата.