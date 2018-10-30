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Еженедельно на больших экранах появляются премьеры. Куда отправиться в ноябре, чтобы получить удовольствие — в нашей подборке.

1.Богемская рапсодия / Bohemian Rhapsody



в кино с 1 ноября

Рейтинг Imdb — 8.4



Неважно, какой рейтинг у этой картины на Imdb, хотя он высокий, потому этот фильм — маст-си. История успеха самой громкой и популярной группы 20-го века — Queen. История становления группы и история жизни Фаруха Булсара, который создает легенду, берет себе псевдоним Фредди Меркьюри, покоряет мир.

Даже если вы не поклонник рок-музыки — посмотрите. Потому что невероятная харизма Фредди, не менее потрясающих голос и масштабные съемки равнодушными не оставят никого.

2.Утойя, 22 июля / Utøya 22 Juli



в кино со 2 ноября

Рейтинг Imdb — 7.7



Не самый плохой рейтинг и не самая веселая история — первый фильм о теракте в Норвегии в 2011 году.

Имя Андерса Брейвика стало уже нарицательным, но тем не менее, в фильме его имя не звучит даже в титрах. Режиссер Эрик Поппе постарался сделать практически невозможное — рассказать о 69 жертвах, обойдя фигуру убийцы. На премьерном показе в Берлине картина вызвала неоднозначную реакцию.

Слишком мало времени прошло поле норвежской трагедии, слишком много личного в этой ленте, слишком все точно и честно. Обязательно смотреть. Трагедии не бывают локальными. Они бывают только глобальными.

3.Безумно богатые азиаты / Crazy Rich Asians



в кино со 2 ноября

Рейтинг Imdb — 7.5



Комедийная картина Джона М.Чу набрала рейтинга аж 7.7 балла. Для этого жанра — почти рекорд — юмор зрители оценивают особенно придирчиво.

История девушки Рэйчел Чу, которая отправляется со своим бойфрендом в Сигапур на свадьбу его друга, а задно и познакомиться с родителями своего возлюбленного.

И тут начнаются приключения. Оказывается ее ухажер - отпрыск одной из самых богатых семей страны. Теперь надо как-то справляться с завистниками и понравится будущей свекрови.

4.Галвестон / Galveston



в кино со 2 ноября

Рейтинг Imdb — 6.2



«Галвестон» Мелани Лоран с натягом можно назвать лучшей премьерой — рейтинг с трудом перешел уровень «середнячок». Боевик, драма, триллер на основе одноименного романа американского писателя и сценариста Ника Пиццолатто.

40-летний киллер Рой Кэди узнает, что у него рак легких, но его больше беспокоит, что его босс решил избавиться от него. И Рой бросается в бега, прихватив с собой совсем молоденькую проститутку Ракель. Отдельное удовольствие — женщина с низкой социальной ответственностью, которую играет Эль Фаннинг.