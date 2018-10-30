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Чтобы совершить путешествие, конечно, 80 дней уже не надо. Но даже сегодня есть перелеты, которые откровенно пугают своей продолжительностью. Что вообще делать в самолете 18 часов?!

Сингапур – Ньюарк



Авиакомпания: Singapore Airlines

Время в пути: 18ч 45мин

Расстояние км: 16 700



Хоть полетите и новом авиалайнере Airbus A350-900ULR, все равно стоит быть готовым к дискомфорту - вам предстоит провести в воздухе без пересадок 18 часов. Можно понадеяться на хорошую коллекцию фильмов на борту, но взять дополнительную зарядку для своих гаджетов - не лишнее. Кстати, самолет предусмотрен всего для 161 пассажира, из которых 67 повезет лететь бизнес-классом..

Окленд – Доха



Авиакомпания: Qatar

Время в пути: 18ч 30мин

Расстояние км: 14 534

Boeing 777-200LR год назад связал два континента - Катар и Новую Зеландию. Что интересно, обратный маршрут может быть и дольше, все зависит от силы встречного ветра.

Опытные путешественники советуют до и во время полета пить много воды, чтобы кондиционированный воздух не слишком быстро обезвоживал организм. Так что живительная влага, креатив и умная книга вам в помощь.

Хьюстон – Сидней



Авиакомпания: United

Время в пути: 17ч 30мин

Расстояние км: 13 800

Когда ты пролетаешь над всей планетой - это определенно круто. Но долго. Но круто. Полет из США в Австралию займет больше 17 часов. Но есть один плюс - без пересадок. К слову, из Риги доибраться до Сиднея придется почти сутки за счет двух пересадок. Даже не знаешь, что лучше. Лучше, наверное, в Италию съездить. Три часа и пицца, фрески, франчески и вино.