Как празднуют в мире неоднозначный Хэллоуин (7)

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Woman | 3 ноября 2018 года, 11:37

Хэллоуин, пожалуй, еще никогда не подвергался таким нападкам противников, как в этом году. Одни разрядили детей в костюмы, вторые демонстративно воротили нос. Мы решили посмотреть, как празднуют канун Дня всех святых в мире. И так ли страшен черт, как его малюют.

Ирландия и Шотландия

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Именно традициям этих стран приписывают рождение Хэллоуина, как такового. С территории современной Англии праздник и пришел. В том числе и те самые тыквы-светильники, которые помогали душам найти путь в чистилище. В Шотландии, кстати, долгое время в качестве праздничного овоща выступала репа. Словом, что дешевле, то и шло в ход. А еще в Ирландии в этот день можно увидеть тысячи фейерверков, а в Шотландии, увы, нет.

США и Канада

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Вот там Хэллоуин расцвел во всей своей красе в 19 веке. И, пожалуй, сразу превратился из ритуального в коммерческий проект. Масштабы невероятные. Любителям покричать «Trick-or-Treat» там раздолье.

Япония

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Несмотря на то, что Япония не очень радостно впускает в свою культуру чужие традиции, Хэллоуин эта участь обошла. В Стране восходящего солнца дети не так часто бегают по квартирам, но большие парады здесь — обычное дело. Самые масштабные шествия проходят в городе Кавасаки. Считается, что это старейшее место празднования Дня всех святых в Японии.

Мексика

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В Мексике в этот день не бегают со «светильником Джека», а отмечают совсем другой праздник — День смерти. Лучше всего про него узнать из детского мультфильма «Книга жизни». Но в двух словах его можно описать, как день воспоминаний. В мексиканской культуре нет Ада и Рая, как таковых. Но есть мир тех, о ком помнят, и мир теней — потерянных в забвении душ.

Именно в День смерти принято украшать фонариками и цветами кладбища, вспоминать всех своих ушедших близких, чтобы они ни в коем случае не попали в Царство теней. В этом есть логика: если тебя вспоминают добрым словом, ты уже не зря прожил жизнь. А уж праведно или нет — не столь важно.

Россия

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Тут отношения очень неоднозначное — слишком сильно влияние Русской православной церкви. Россия очень медленно и неповоротливо принимает участие в этом шабаше. Есть даже социологический опрос, согласно которому лишь каждый двадцатый планирует как-то праздновать Хэллоуин. Мол, у нас колядки есть, отстаньте от нас.

Латвия

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Латвия с отношением к Хэллоуину определиться не может от слова совсем. Если в прошлые годы бегающие по подъездам дети вызывали изумление, удивление и улыбку, то в этом году празднование стало чуть масштабней. И тут же появились ярые противники, страшилки о том, как детям подбрасывали отравленные конфеты и вообще «дьявол может вселиться в неокрепшие души».

фото: businessinsider.com, wonderopolis.org, nationalgeographic.com, edition.cnn.com, bnn-news.ru

Комментарии 7
Latviešu Patriots27 минут назад
Helovīns nav mūsu Latviešu svētki. Mums Latviešiem ir savas, gadsimtiem senas veļu laiku tradīcijas. Lai citur svin Helovīnu, mums Latviešiem tas nav vajadzīgs! Un nav runa par sātanismu un citām muļķībām, tie vienkārši nav Latviešu svētki!
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Саня33 минуты назад
Ведите детей лучше в православнутую секту. Пусть там лобзают кости сдохнувших сотни лет назад таких же извращенцев, как и они сами.
И пусть из этих детей вырастет такое же православнутое говно, типа хуйланы или прочих блядей с портала.
Тупорылые средневековые мрази.
Бог и рпц в полном составе- пидорасы и педофилы.
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Андрей2 часа назад
Те,кто отмечает этот хеловин,полные дебилы.Уже идут в ад при жизни.
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