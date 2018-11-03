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Хэллоуин, пожалуй, еще никогда не подвергался таким нападкам противников, как в этом году. Одни разрядили детей в костюмы, вторые демонстративно воротили нос. Мы решили посмотреть, как празднуют канун Дня всех святых в мире. И так ли страшен черт, как его малюют.

Ирландия и Шотландия

Именно традициям этих стран приписывают рождение Хэллоуина, как такового. С территории современной Англии праздник и пришел. В том числе и те самые тыквы-светильники, которые помогали душам найти путь в чистилище. В Шотландии, кстати, долгое время в качестве праздничного овоща выступала репа. Словом, что дешевле, то и шло в ход. А еще в Ирландии в этот день можно увидеть тысячи фейерверков, а в Шотландии, увы, нет.

США и Канада

Вот там Хэллоуин расцвел во всей своей красе в 19 веке. И, пожалуй, сразу превратился из ритуального в коммерческий проект. Масштабы невероятные. Любителям покричать «Trick-or-Treat» там раздолье.

Япония

Несмотря на то, что Япония не очень радостно впускает в свою культуру чужие традиции, Хэллоуин эта участь обошла. В Стране восходящего солнца дети не так часто бегают по квартирам, но большие парады здесь — обычное дело. Самые масштабные шествия проходят в городе Кавасаки. Считается, что это старейшее место празднования Дня всех святых в Японии.

Мексика

В Мексике в этот день не бегают со «светильником Джека», а отмечают совсем другой праздник — День смерти. Лучше всего про него узнать из детского мультфильма «Книга жизни». Но в двух словах его можно описать, как день воспоминаний. В мексиканской культуре нет Ада и Рая, как таковых. Но есть мир тех, о ком помнят, и мир теней — потерянных в забвении душ.

Именно в День смерти принято украшать фонариками и цветами кладбища, вспоминать всех своих ушедших близких, чтобы они ни в коем случае не попали в Царство теней. В этом есть логика: если тебя вспоминают добрым словом, ты уже не зря прожил жизнь. А уж праведно или нет — не столь важно.

Россия

Тут отношения очень неоднозначное — слишком сильно влияние Русской православной церкви. Россия очень медленно и неповоротливо принимает участие в этом шабаше. Есть даже социологический опрос, согласно которому лишь каждый двадцатый планирует как-то праздновать Хэллоуин. Мол, у нас колядки есть, отстаньте от нас.

Латвия

Латвия с отношением к Хэллоуину определиться не может от слова совсем. Если в прошлые годы бегающие по подъездам дети вызывали изумление, удивление и улыбку, то в этом году празднование стало чуть масштабней. И тут же появились ярые противники, страшилки о том, как детям подбрасывали отравленные конфеты и вообще «дьявол может вселиться в неокрепшие души».

фото: businessinsider.com, wonderopolis.org, nationalgeographic.com, edition.cnn.com, bnn-news.ru