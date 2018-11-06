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Сезон свадеб закончился, да здравствует, сезон подготовки к банкетам. Важное событие, особенно, если речь идет о бракосочетании, как правило, планируется заранее, мучительно и детально. Тогда на помощь приходят ивент-агентства.

Мы попросили Ирину Юдакову (Iren Yu), специалиста по организации мероприятий, развеять страхи, сомнения, опасения и рассказать,как сделать свадьбу настоящим праздником. Словом, никаких конкурсов с шариками, сплошной позитив!

«Почти у всех клиентов есть уверенность в том, что свадьба — праздник не для жениха с невестой, а для гостей. Это уже давно иначе. Задача организатора и ведущих сделать так, чтобы комфортно и хорошо было всем. И в первую очередь, виновникам торжества.

Все хотят веселья, но никто не хочет пошлости. Почему-то существует мнение, что свадебные конкурсы — всегда ниже пояса. Более того, даже самый невинный конкурс заставит смеяться не вместе с гостями, а над гостями. Но современная свадьба — совсем ведь не об этом.

Главное понимать: в таком составе они вряд ли соберутся. Будут семейные застолья, дружеские посиделки, но вот такой компании близких и любимых на одном празднике — вряд ли. Поэтому важно этот, по сути очень короткий момент, успеть прочувствовать.

Первое, что говорю клиентам: свадебный вечер проходит за одну секунду. Максимум, две. Волнение, стресс, переживания очень сильны, и очнется пара уже тогда, когда дело дойдет до торта.

Задача грамотного организатора помочь ребятам расслабиться в этот день. Понятно, что будет предподготовка и очень большая. Но если во время праздника они будут буквально запариваться по поводу графика, расписания и ворвется ли фокусник ровно в 16:00 и ни минутой позже, то испортят себе вечер, будут действовать на нервы ведущему и испортят себе праздник. Считай, конец веселью.

Свадьба — это про людей. Это не бенефис ведущего, не работа невесты и не история про конкурсы. Люди не хотят бесконечной активности. Прошедшее лето было шикарным, логично, что гости хотят покурить, погулять, просто поговорить. А вот когда люди не общаются и не фотографируются - наступает время ведущего.

И сначала надо людей расслабить, дать им возможность поесть и немного направить в правильное русло. Они ведь приходят важые, трезвые, очень серьезные и с укоренившимся страхом: не успеем поесть, потому что начнутся конкурсы.

Задача организатора и ведущего ввести гостей в праздник аккуратно. Лучше начать с такого легкого, застольного разговорного интерактива, чтобы участники испытали азарт и включились.

И только потом можно вытянуть людей уже из-за стола, пересечь всех гостей в тех или иных активностях, сблизить и дать им почувствовать драйв. И, конечно, мы не даем лопать шары попами! Выбрасывайте эти страсти из воспоминаний.

«Горько!» кричать необязательно! Но факт в том, что всегда найдутся те, кому нравится видеть поцелуи. Поэтому, ищем компромисс. Особенно, если жених с невестой против. Кто-то крикнул? Отлично! Пусть целует сам и показывает пример или рассказывает смешную историю. Это весело, и отобьет охоту кричать каждую минуту «Горько!». Или объявляем обновленную программу: незамужние девушки целуют жениха. Вариантов — тьма. Но поцелуй есть? Есть! Все!

У нас очень сильны традиции: выносить каравай, снимать фату, надевать чепчик, будь он неладен. Но любой ритуал из чего-то складывался. И если раньше молодые покидали дом и тот же каравай был неким «несгораемым капиталом», то сейчас 21 век! Все живут рядом, общаются, а часто остаются жить в этой же квартире.

Не стоит бояться менять традиции или заменять их на что-то удобоваримое. Если ребята заядлые путешественники, пусть они вместе откроют банку тушенки. И представляете, если вы не схомячили каравай или не раздавили тарелку, совсем не факт, что вы разведетесь.

Красть невесту — надо грамотно. Вариант: утащили в кусты в начале музыкального конкурса и хватились в конце вечера — плохой вариант. Тут задача ведущего идентифицировать толпу, которая крадется к невесте и думает, что делает это незаметно.

Надо сработать на опережение и оговорить выкуп, который никого не будет напрягать, не растянет программу на три лишних часа, потому что нам придется ехать за невестой в другой город и не доведет до инфаркта бабушку стриптизом пьяного соседа. Это должно быть быстро, эффектно и главное, весело.

Первый танец иногда ставит под вопрос свадьбу в принципе, как только жених слышит, что ему придется танцевать самбу, румбу, зумбу, все это завтра, так что всю ночь будем разучивать па.

Поразительно, но сами невесты готовы пойти на преступление с расчлененкой, ради того, чтобы станцевать первый танец и желательно как-нибудь «вау!». А вот будущий муж может не попадать в такт от слова совсем, выглядеть очень скованно, сбивать ноги в кровь, но он эту затейницу любит, поэтому танцует и страдает.

Так вот если невеста-богиня танца, а жених — нет, то, девушки, милые, отступите. Зачем в такой чудесный день видеть ужас в глазах любимого человека, который в панике считает шаги? В конце концов, можно обойти гостей под музыку, каждому сказать что-то приятное, а потом красиво крутануться вдвоем на последних 15 секундах песни. Это будет искренне, все получат своё и всем будет комфортно.

Можно вообще не танцевать самим, а пригласить всех на первый танец и станцевать его вместе.

Поборы! Дошли до самого главного. Мода на 90-е возвращается, так что может вернется и обычай собирать денги на пол будущего ребенка. Надо просто знать и понимать своих гостей. Может быть, отец жениха заранее отложил сотню, чтобы докинуть в кубышку, если сборы на мальчика не перевесили «конкурентов». Но может статься, что эта тема очень болезненна. Организатор такие вещи должен знать, чтобы избежать неловких моментов.

В любом случае, надо понимать, что гости и так потратились на платья, прически, подарки и собирать с них деньги дополнительно — не всегда хорошо. Если только это не является большим желанием родственников. В моей практике была только одна такая свадьба. И это тоже о чем-то говорит.

Крик души: надо говорить торты и тосты. И никак иначе!

Так вот тосты. Я лично всегда говорю, что микрофон открыт. Готовы что-то сказать, хотите и можете? Говорите. Не хотите - никто не будет насиловать. Но как правило, молодоженам хочется услышать что-то от родителей и очень близких людей.

И большая ошибка считать застольные речи тоской смертной. За границей, такие тосты — это целый спич, к которому серьезно готовятся. Потому что всем приятно послушать о себе любимом. А уж знать, что кто-то заранее подготовился, хочет сказать и готов сказать — очень круто. И вдвойне круто, когда это делают не только родители, но и друзья.

Так что призыв к гостям: не бойтесь что-то придумать, не бойтесь взять микрофон в руки - хорошее, подготовленное поздравление всегда добавит изюминку вечеру.

Снятие фаты, а потом переодевание в фартук — сегодня настоящий раритет. Хотя, в этом году у меня была свадьба, где молодожены сказали: «Как не снимать? А мы уже все купили!» И я, честно, была очень удивлена. И было две пары, которые шли на регистрацию в ЗАГСе под вальс Мендельсона. Что тоже удивило. Сейчас это редкость.

Фата важная деталь, но не краеугольный камень. И ее, честное слово, можно снять без особых обрядов в любой момент! Она может быть просто неудобной или очень длинной, на нее могут наступать, замызгать или вообще вырвать из головы вместе с прической.

И еще свадьбу... тс-с-с-с... Можно не праздновать! Взять и уехать вдвоем и даже провести церемонию вдвоем. Это не значит, что вы ущербные. Это значит, что вы так хотите. А если хотите, то можно.

Современная свадьба — это предварительный, откровенный диалог с клиентом. О чем эта пара, что за пара, чем увлекается, какие темы можно поднимать за столом, а какие категорически нет. И вся программа продумывается согласно этим нюансам. И чем больше ведущий искренне и честно говорит с парой, тем более гладко пройдет торжество.

Главное, рассказывайте о себе, задумывайтесь о том, что вам нравится, не бойтесь общаться со своими гостями, не бойтесь проводить свадьбу без конкурсов и с ними. Сто человк не смогут все время себя веселить, но совсем необязательно выгонять пожилых родителей в пляску с карандашом и бутылкой.

И не надо дергаться, если что-то идет не по графику - ведущий все видит и контролирует процесс. Хороший ведущий, конечно. Потому что после праздника должно остаться только одно послевкусие: «Это был кайф!»»