Участницы легендарной группы Spice Girls воссоединились после многолетнего перерыва и готовят гастрольный тур по Великобритании. Об этом девушки объявили в инстаграме. Радость поклонников группы омрачает лишь то, что воссоединение произошло без участия Виктории Бекхэм (Victoria Beckham) — 44-летняя супруга Дэвида Бекхэма полностью посвятила себя своей модной империи и семье, поэтому отказалась принять участие в туре.

Свой отказ Виктория не прокомментировала, но в день официального объявления о воссоединении Spice Girls она опубликовала пост в инстаграме, в котором пожелала удачи своим бывшим коллегам.

«У девочек особенный день — они объявляют даты нового тура, первого после нашего выступления в 2012 году, — написала Бекхэм. — Я не выйду на сцену вместе с ними, но участие в Spice Girls было очень важной частью моей жизни, и я желаю бывшим коллегам много любви и веселья. Я знаю, что они устроят потрясающее шоу и все их замечательные поклонники отлично проведут время!»

Специально для объявления гастролей девушки сняли шуточный ролик, которым поделились со своими подписчиками в соцсетях.

Всего группа планирует шесть выступлений: первое пройдет 1 июня 2019 года в Манчестере, а завершающее — 15 июня в Лондоне.

Билеты можно будет приобрести уже в эту пятницу.

источник: glamour.ru, фото: cosmopolitan.hu