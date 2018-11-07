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Ремарк — яркий представитель «потерянного поколения», наряду с Эрнестом Хемингуэем и Ричардом Олдингтоном. Его произведения настолько зачитаны, что уже давно разобраны на цитаты.

Ремарку было что рассказать о жизни, но и отношения писателя с женщинами складывались непросто. Его первой женой стала бывшая танцовщица Ютте Замбона. Брак длился недолго, всего 4 года, всё это время супруга страдала от чахотки. После развода и до самой смерти женщины Ремарк финансово содержал ее. И с нее же списал образ Пат для романа «Три товарища».

После у него завязывается продолжительный, бурный и мучительный роман на расстоянии с известной актрисой Марлен Дитрих. Она стала прообразом Жоан Маду, героини романа «Триумфальная арка».

От депрессии и разочарования писателя излечила еще одна актриса Полетт Годдар, которая стала его последней супругой и пережила его на 20 лет.

О ЖЕНЩИНЕ

«Женщинам ничего не нужно объяснять, с ними всегда надо действовать».



«Запомни одну вещь, мальчик: никогда, никогда и еще раз никогда ты не окажешься смешным в глазах женщины, если сделаешь что-то ради нее».



«Мне казалось, что женщина не должна говорить мужчине, что любит его. Об этом пусть говорят ее сияющие, счастливые глаза. Они красноречивее всяких слов».



«Женщин следует либо боготворить, либо оставлять. Всё прочее — ложь».



«Женщина — это вам не металлическая мебель; она — цветок. Она не хочет деловитости. Ей нужны солнечные, милые слова. Лучше говорить ей каждый день что-нибудь приятное, чем всю жизнь с угрюмым остервенением работать на нее».



«Я стоял рядом с ней, слушал ее, смеялся и думал, до чего же страшно любить женщину и быть бедным».



О ЖИЗНИ, СЧАСТЬЕ И ЛЮБВИ

«Раскаяние — самая бесполезная вещь на свете. Вернуть ничего нельзя. Ничего нельзя исправить. Иначе все мы были бы святыми. Жизнь не имела в виду сделать нас совершенными. Тому, кто совершенен, место в музее».



«И что бы с вами ни случилось — ничего не принимайте близко к сердцу. Немногое на свете долго бывает важным».



«Самая большая ненависть возникает к тем, кто сумел дотронуться до сердца, а затем плюнул в душу».



«Кто готов с улыбкой отпустить, того пытаются удержать».



«О счастье можно говорить минут пять, не больше. Тут ничего не скажешь, кроме того, что ты счастлив. А о несчастье люди рассказывают ночи напролет».



«Только несчастный знает, что такое счастье. Счастливец ощущает радость жизни не более, чем манекен: он только демонстрирует эту радость, но она ему не дана. Свет не светит, когда светло. Он светит во тьме».



«На самом деле человек по-настоящему счастлив только тогда, когда он меньше всего обращает внимание на время и когда его не подгоняет страх. И все-таки, даже если тебя подгоняет страх, можно смеяться. А что же еще остается делать?»



«Ни один человек не может стать более чужим, чем тот, кого ты в прошлом любил».



«Что может дать один человек другому, кроме капли тепла? И что может быть больше этого? Ты только никого не подпускай к себе близко. А подпустишь — захочешь удержать. А удержать ничего нельзя…»



«Любовь не терпит объяснений. Ей нужны поступки».



«Нет, — быстро сказал он. — Только не это. Остаться друзьями? Развести маленький огородик на остывшей лаве угасших чувств? Нет, это не для нас с тобой. Так бывает только после маленьких интрижек, да и то получается довольно фальшиво. Любовь не пятнают дружбой. Конец есть конец».



«Женщина от любви умнеет, а мужчина теряет голову».



«Чем примитивнее человек, тем более высокого он о себе мнения».



«Ошибочно предполагать, будто все люди обладают одинаковой способностью чувствовать».



«Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет».



«Самый легкий характер у циников, самый невыносимый у идеалистов. Вам не кажется это странным?»



«Пока человек не сдается, он сильнее своей судьбы».



Это далеко не все цитаты Эриха Марии Ремарка, но даже этих достаточно, чтобы заметить, что писатель был глубокомыслящим и тонко чувствующим человеком. К его словам стоит прислушиваться.

источник: takprosto.cc, фото: aif.ru, dw.com, irl.by