Woman |

С сегодняшнего дня и до 20 ноября включительно на нашей странице в социальной сети фейсбук проходит конкурс. А что делать? Надо же вам как-то рассказать о нашем профиле!

Каждый желающий может попробовать выиграть два билета на спектакль Московского театра "Сатирикон" "Король Лир", который пройдет 10 и 11 декабря в рижском театре "Дайлес".

УЗНАТЬ ПРАВИЛА КОНКУРСА И РИСКНУТЬ

"Король Лир" - одна из выдающихся трагедий Шекспира в постановке многократного обладателя премии «Золотая Маска», известного российского режиссера Юрия Бутусова. В главной роли – Константин Райкин (премия «Золотая Маска» в номинации Лучший актер года).