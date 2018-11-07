Woman |

Когда я с ней познакомилась, она была Аней Лякишевой и все время носила с собой фотоаппарат с огромным объективом. Жизнь сделала финт ушами, теперь Аня - Туранова, но по факту все равно Лякишева. И вместо фотосъемок — популярный аккаунт в инстаграм annaturanova

беседовала Евгения Шафранек

«Ань, ты блогер?» - ожидаю увидеть гримасу на лице. Обычно так и происходит. Блогер — эдакое ругательство с легким пренебрежением. Мы же все представители ужасно серьезных профессий, сидим чин-чинарем, складываем губы в дуду. По факту же, конечно, просто снобы.

«Да, вот теперь точно могу сказать. Я — блогер! Даже больше могу сказать — это профессия, и хорошо оплачиваемая. Современный мир почему-то упорно не хочет это принимать.

До сих пор считается, что блогер — тупое аморфное создание, которое нон-стопом фигачит селфи. Но вы же выйдите, загляните в сеть. Есть масса аккаунтов, которые посвящены хорошим и полезным темам: психология, искусство, спорт, кулинария, здоровое питание — и ведут эти странички профессионалы.



А ты? Ты какой блогер? - Да я как-то сразу себя решила не ограничивать четкой концепцией. Пошла против правил. У меня все подведено под умение наслаждаться жизнью...



И ты сама наслаждаешься? - Конечно! Живу в кайф! Почти 17 лет фотографировала. И мне это нравилось. Полюбила — вышла замуж. Не сложились звезды — развелись. Решила попробовать себя в блогерстве — получилось.



Выставлять необычные, профессиональные фотографии каждый день — пытка же! - Да, так и есть. Это и правда тяжело. Сейчас мне уже проще: темы расписаны, фотографии подготовлены на десять дней вперед. И все равно не могу позволить себе уехать в отпуск на две недели. Вот четыре дня отдохнула, считай, каникулы!



**А как же стабильность? Она есть? ** - Нет, конечно. Как любой фриланс — все зависит не только от тебя, но от множества факторов. Правда, считаю, что уже перешагнула ту стадию, где все очень шатко. Есть несколько годовых контрактов с клиентами, которые приносят стабильный доход. Есть компании, с которыми мы работаем за бартер — одежда, например. Есть мои авторские мастер-классы, которые тоже приятно сказываются на балансе. Жить можно.



И сколько стоит услуга блогера в Латвии? Я тебе хочу сказать, в Латвии с ценообразованием в этой сфере полная ж***! Если в Америке это простая математика - стоимость поста равна 1% от количество твоих подписчиков. То у нас бардак и хаос. «Ты слышала, она берет двести евро за пост!» - это нормальная фраза, эдакая инсайдерская инфа. Но в целом, у хорошего блогера одна публикация стоит от 100 до 350 евро.



Что с бартером? Бартер — отдельная история. Хорошо, если он адекватный и взаимовыгодный. Хуже, когда новички делают бесплатно рекламу ради своего портфолио и тем самым нет, даже не демпингуют цены, создают мнение о блогерах в целом. Начинает казаться, что мы работаем...



За еду! Да какая еда? Вообще просто так!



Тогда главный вопрос. Шмоточки надо возвращать?! Ха! В идеале — нет. В идеале, рекламируя бренд одежды, ты получаешь и деньги, и одежду. Хуже, но допустимо, когда деньги остаются тебе, а луки ты возвращаешь обратно. Имеет право на жизнь и чистый бартер. И дно — это вот то, о чем я писала: ни денег, ни продукта, но зато поработал на сиви.



А зачем тебе столько фоток в белье? Чтобы что? Вопреки общепринятому мнению, я не стала снимать себя в нижнем белье, чтобы удачно выйти замуж. Более того, я на тот момент была качественно и счастлива в браке. Это был некий способ создать культ тела, культ красоты, а заодно увеличить мужскую аудиторию. Я эти снимки так и называю - «Для моих дорогих 44%».



Это читатели-мужчины, 44%? Да, и для аккаунта девочки это очень много! Тем более, этот процент все время растет.



Твой профиль — это красивое фото и иллюзорная жизнь или это красивое фото и глубокомысленный текст? Пустые фотографии, даже самые красивые, всегда будут уступать текстам. Сейчас блогеров принято читать. И их надо читать. Во-первых, большинство отлично пишет и является профи в той или иной сфере деятельности. Во-вторых, автоматически отсеиваются совсем бездарные персонажи, которые двух слов связать не умеют.



И все-таки. Не кажется, что своим видом, причесанными снимками, ощущением какой-то исключительности ты обманываешь подписчиков? - Думаю, нет. Я очень откровенная и честная с ними. Могу признаться, что все плохо, а жизнь — боль. Но я эстет. Для меня красивая картинка мегаважна! И я стараюсь мотивировать и вдохновлять тех, кто готов.



На улицах узнают? Да, представляешь. Вот, буквально, пару дней назад летела из Лондона и в Риге, на паспортном контроле, девушка протянула документы и говорит: «Я вас узнала, вы Аня Туранова! Мне очень нравится то, что вы делаете». Понимаешь, приятно не то, что узнали, а что нравится моя работа, результат. Вот это греет.



Ты бы сегодня начала аналогичный проект с нуля? - Меня не пугает начать с нуля. Это вызов, опыт, это интересно. Но социальные сети радикально меняют алгоритм своей работы. Чтобы продвинуть продукт, заполучить подписчиков — нужно вкладывать. Когда я начинала, в инстаграме не было и половины функций. В том числе, опции «рекламировать». Все работало за счет грамотных тегов, конкурсов, какой-то интерактивной составляющей. Поэтому, да, начать с нуля могу. Но без приличных финансов это практически невозможно.



А как у нас дела с конкуренцией среди блогеров? - Она есть, но не ярко выраженная. Кто-то забирает себе аудиторию молодых женщин, кто-то — мамочек, другие хватают молодежь фешн-луками или чем-то очень самобытным, стёбным и даже эпатажным. Нас в Латвии не так много. И почти у всех — своя ниша.



Чему тебя научило блогерство? - Не сравнивать себя ни с кем. Как только начинаешь истерично пытаться приблизиться к кому-то, сделать так же, что-то не успеть, то собственного успеха точно не добиться.



**Зато можно заработать симптом #FOMO ** - Ну разве что. Легкий невроз! :)



Главные тренды инстаграмщиков? Главный тренд — отсутствие тренда. Сейчас в моде невероятный треш. И чем больший хаос в аккаунте, тем лучше. И тот самый культ тела, о котором я говорила. И это необязательно красивое тело!

Есть целые движения за натуральную красоту, которым до эстетики очень далеко. Но факт в том, что сегодня никакой, даже самый красивый пейзаж, не переплюнет по популярности складку на животе. И эти реалии тоже пора впустить в нашу жизнь, потому что блогерство будет только расти и множиться.



Блогеры будут отнимать рекламу у классических СМИ? - Уже отнимают! Ведь это именно компании, бренды в какой-то момент решили, что им лучше заплатить четырехзначную сумму девочке с «лимоном» подписчиков, которая четко прорекламирует марку на конкретную аудиторию, чем спустить на ветер эту же сумму и не получить ничего.

Потому что и на стену, и на страницу журнала смотрят все, а покупают продукт единицы. Онлайн-сми в этом смысле впереди планеты всей. Если нам для рекламы крема нужны девушки 25 лет, то это продвижение увидят только девушки 25 лет. И все. Без вариантов.



Ты можешь отказаться от сотрудничества? - Да, и отказываюсь. Если клиент ничего не понимает в онлайн-маркетинге, я просто от него откажусь и не буду тратить часы на образование потенциального рекламодателя. Откажусь, если мне предложат (и предлагают) работать с другими блогерами. В моем понимании, эта сфера, где каждый сам за себя.



А хейтеры? - Да вот повезло. Особенно не сталкивалась. Хотя, сейчас, подозреваю, в комментариях будет исключение... (Смеется)