Woman |

Делать или не делать, красить или не красит - вопросы пострашнее: "Что сегодня надеть?". Ответ прост. Если надо все время красить, то пора уже и сделать. Речь, конечно, о перманентном макияже. Развеять некоторые мифы об этой процедуре мы попросили одного из лучших мастеров Латвии - Ольгу Рубинову.

1.Перманентный макияж всегда выглядит вульгарно и ярко

Правда

Мастер, имеющий вкус, которая работает на дорогостоящем, читай: качественном, оборудовании, использует безопасные пигменты, выполнит такую процедуру так, что никто не заметит на вашем лице ненатуральность. Тем более, что сейчас в моде, так называемый, воздушный перманентный макияж, то есть, легкий, естественный.

2.Перманентный макияж - это только черные брови

Правда

Чтобы брови не стали черными, ни, тем более, синими, нужно подобрать правильный оттенок. Это может сделать мастер, которая умело владеет нюансами колористики. Качество пигментов и правильная техника нанесения - залог естественного оттенка. Со временем, пигмент не изменит свой цвет, а лишь побледнеет.

3. Делать только тонкие брови - ниточки молодят лицо

Правда

На самом деле, брови естественной средней ширины сделают лицо моложе. Брови - ниточки давно ушли в прошлое. Даже не думайте.

4. Перманентный макияж оставляет рубцы

Правда

Только грубая работа неумелого мастера и использование оборудования для татуировки, а не для косметической процедуры могут стать причиной образования рубцов. Аккуратней выбирайте и мастера, и салон.

5. Волоски в области бровей сбривают перед процедурой

Правда

Самое колоссальное заблуждение! Грамотный мастер будет бороться за каждый волосок, чтобы лишь подкорректировать форму, подчеркнуть цвет или убрать какие-то дефекты. И уж тем более, никогда не станет ничего сбривать на лице у женщины!

фото: zamzy.ru, hairandbeautyco.co.uk