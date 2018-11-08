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Грузия - страна вечной весны, хорошего вина и звонких песен. Кусочек тбилисского колорита можно ухватить на двух рижских выставках до 11 ноября.

В Рижском художественном пространстве и в фойе Церкви Св.Петра проходит две экспозиции, представленные грузинскими художниками.

текст и фото: Евгения Шафранек

43 художника, почти 100 работ, самые разные жанры, самые разные техники, самые разные материалы. Современную молодежь больше заинтересует более концептуальная часть в Рижском художественном пространстве. Любителям классического жанра лучше заглянуть в церковь Св.Петра.

Все работа - труды преподавателей и лучших учеников Художественной академии Тбилиси, которые представили свои работы, как мозаику впечатлений и мечтаний.