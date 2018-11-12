﻿ Моника Беллуччи о новом романе рассказала, да не рассказала, Mixnews.lv

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Актриса Моника Беллуччи рассказала, что уже долгое время встречается с любимым мужчиной и чувствует себя счастливой.

На днях 54-летняя Моника Беллуччи в откровенном интервью французскому журналу Paris Match рассказала, что уже долгое время встречается с мужчиной мечты и что у них отличные отношения.

«У моего мужчины не такая работа, как у меня, но она тоже обязывает его много ездить по миру. Его образ жизни схож с моим, поэтому он отлично меня понимает. Я с ним очень счастлива», — призналась актриса.

Моника также коснулась и темы развода с Венсаном Касселем. Актриса заявила, что после расставания вновь обрела свободу.

«Когда мне было 54 года, в моей жизни наступил прекрасный момент — я вновь обрела свободу. У меня новый этап в карьере, у меня чудесные дочери — 14-летняя Дева и восьмилетняя Леони, я чувствую себя очень счастливой».

Годом ранее в интервью тому же журналу Моника Беллуччи рассказала, что развод с Венсаном Касселем дался ей нелегко. «В тот момент я была абсолютно потерянной. Все, что я так долго строила, было разрушено, и после двадцати лет отношений мне нужно было заново начинать жить».

Однако, по словам актрисы, она не жалеет о случившемся. «Я сделала выбор. Мы можем долго быть с кем-то и вдруг понять, что продолжаться это больше не может — каждый должен идти своим путем. Разрыв был очень болезненным, но необходимым».

историчник: glamour.ru, фото: adme.ru, marieclaire.ru, wday.ru