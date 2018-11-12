﻿ Спортивный врач: важность завтрака и ужин до шести вечера – миф, Mixnews.lv

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В Латвии неправильное питание является причиной различных заболеваний, проблем с обменом веществ, и, конечно же, лишнего веса. О привычках в питании и образе жизни, которые стоит позаимствовать у профессиональных спортсменов, рассказывает главный врач сборной Латвии по баскетболу Мартиньш Пулверис.

Главное – умеренность

"Привычка к неправильному питанию коренится в нашей стране в традиции съедать за один прием пищи первое, второе и третье. Это слишком много, люди переедают. И в то же время я наблюдаю противоположную крайность – мы пробуем разные диеты. Например, люди целыми днями едят одни огурцы или пьют лимонную воду. Но соблюдая диету, также нужно следить за тем, чтобы приемы пищи были сбалансированными, и в организме не возникло дефицита нужных питательных веществ.

Можно есть два раза в день, но важно соблюдать определенный ритм – делать это каждый день примерно в одно и то же время. Приемы пищи желательно сбалансировать со своими занятиями и образом жизни.

Например, завтрак – вовсе не самый важный прием пищи. Если образ жизни диктует необходимость питаться вечером, делайте это.

Популярное мнение, будто бы, питаясь после шести часов вечера, люди толстеют, – не что иное, как миф. Итальянцы основательно наедаются именно вечером, потому что поздний семейный ужин соответствует их ритму жизни. Между тем это отнюдь не самая «толстая» европейская нация»."

Качество питания – смотри, что ты ешь!

"Человек должен думать, что попадает в его тарелку. На это обращают внимание спортсмены и я как спортивный врач. Мой совет – читайте, что написано на упаковке продукта, откуда пришел продукт и каково его качеств.

Возьмем, например, мясо. Спортсмен без мяса обойтись не может, потому что ему каждый день нужен белок в достаточном количестве. Заменить мясо растительными продуктами сложно. Качество мяса определяется тем, как росло и чем питалось животное в течение жизни. Информацию об этом можно найти на упаковке. Мир меняется, люди все охотнее покупают в магазинах высококачественные продукты. Производители продуктов питания уловили эту тенденцию, и очень радует тот факт, что и спортсменам, и обществу в целом продукты повышенного качества доступны.

Вместо экзотических смузи – свежие местные продукты

Не рекомендуется увлекаться экзотическими продуктами из дальних стран – лучше выбирать продукты того региона, в котором мы живем. Привезенные фрукты и ягоды часто обработаны большим количеством химии, чтобы их можно было в хорошем состоянии доставить на полки латвийских магазинов.

Мы можем найти исследования, которые подтверждают, что веганы получают с едой гораздо больше токсинов, чем те, кто потребляет продукты животного происхождения, но местные.

Я не советую искать экзотику. Например, недавний тренд – пить смузи. Если при потреблении фруктов и орехов питательные вещества усваиваются организмом постепенно и естественным путем, то после блендирования продуктов они усваиваются моментально, организм испытывает перегрузку, перерабатывая их. В результате можно очень быстро набрать лишний вес.

Чтобы не болеть, нужно правильно питаться и двигаться

Человек должен двигаться. Физическая активность каждый день – главная предпосылка хорошего иммунитета. Именно движение – причина того, что спортсмены меньше болеют. При движении – беге, упражнениях – тренируется и активизируется и иммунная система человека, лимфоциты.

Если тело получает физическую нагрузку, нужно думать и о восстановлении энергии. На тренировку не рекомендуется идти с пустым желудком. За час до занятия спортом лучше всего, чтобы организм получил «медленные углеводы» – кашу, макароны. Ни в коем случае нельзя не есть после тренировки. Голод после занятий спортом рекомендуется утолять продуктами, содержащими белок – мясом, рыбой и овощами.

Занимаясь спортом, трудно сразу заметить негативное влияние подслащенных желе, сладких батончиков – быстро достигается высокий уровень энергии, и при больших нагрузках калории сгорают. Однако после завершения активных занятий спортом, обмен веществ страдает, и стремительно начинается ожирение."