﻿ #культпоход: открывется фотовыставка “Рига за 100 лет”, Mixnews.lv

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Несмотря на промозглую погоду, 15 ноября, в честь праздника Латвийского государства, на привокзальной площади откроется фотовыставка "Рига за 100 лет".

Посвященная столетию Латвии экспозиция охватит самые значимые для Латвии и Риги события за прошедшее столетие. Выставка позволит зрителям получить более глубокие знания о своей стране, Риге и исторических событиях, посмотрев представленные на выставке 50 фотографий. Мы немного волнуемся, ожидаем ложку дёгтя в этой бочке меда и, конечно, пойдем изучать внимательно и придирчиво.

Во время празднования столетия стран Балтии часть выставочных работ экспонировалась в Эстонии, Литве и в Бордо – французском городе-побратиме, а также во время праздника Риги на площади Ливов. В полном объеме выставку можно будет посмотреть во время кульминации празднования столетнего юбилея на привокзальной площади.

На выставке будут представлены работы из Национального архива Латвии, Латвийского Военного музея, Музея истории города Риги и мореходства и из архивов Комитета Братских кладбищ, а также работы современных фотографов, к примеру, Гунара Янайтиса, Айвара Лиепиньша, Агнесе Зелтини.

Фотовыставка будет бесплатно открыта для осмотра круглосуточно до марта 2019 года.