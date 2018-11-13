﻿ На позитиве: Ирина Страхова и ее "живые камешки", Mixnews.lv

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Ирина Страхова — психолог, маркетолог и человек, который пытается найти себя в творчестве. Именно так она говорит о себе сама. А пользователи фейсбук знают ее по «каменному» проекту — Ира пишет на маленьких камешках пожелания, оставляет в общественных местах и поднимает настроение окружающим.

текст: Евгения Шафранек

фото: Анастасия Сокол

Автор про себя прозвала свои изделия «подкидышами», но официальное название - «Живые камешки». Ира просто берет небольшие камешки, пишет на них добрые слова, оставляет в общественном месте и ждет, когда маленький призыв найдет своего хозяина.

И это, кстати, не первый творческий опыт Иры. Лет десять назад маялась тоской в декрете — стала создавать небольшие детские мозаики из камней, которые пользовались большим спросом. Написала сказку для старшей дочери, проиллюстрировала ее, и ребенок буквально влюбился в новую, необычную книжку. У Ирины до сих пор в столе запрятана целая серия сказок для самых маленьких, которая редактируется, иллюстрируется и чего-то ждет. Наверное, своего часа.

А года два назад появился первый «подкидыш». Ярко-розовый камень с надписью «Думай позитивно!».

«Положила его на ступеньки в Юрмале, а сама стала наблюдать за его судьбой. Удивительно, сколько людей прошло мимо. Хотя, не заметить его было же невозможно! Мой подарок нашла маленькая девочка, отдала маме и камешек отправился в новый дом. И теперь идея вернулась, но уже как потребность разнообразить будничную офисную жизнь.

Собрались, поехали в Вентспилс, выгнала всю семью на ветреный осенний пляж и заставила, буквально, собирать камни, привезла мешок и стала потихоньку расписывать. Теперь проект #dzivieakmentini официально стартовал. Будет сто камней, сто надписей и сто людей, которые их найдут.

Двадцать из них уже готовы, но пока отлеживаются, а три дебютных отравились в путешествие. Я впервые получила обратную связь — на каждом камне указан хештэг, так что автора найти легко. Подросток прислал радостное: «Нашел!!!!!», девушка написала, что носит его теперь с собой в сумочке всегда и появилась весточка от одной мамы — сын принес с прогулки.

Но даже подкинуть камешек - невероятный азарт. Как хулиганский поступок, только наоборот. Приходишь в общественное место, прячешь камень (незаметно!), потом его фотографируешь (незаметно!) и тихо уходишь. Ужасно раззадоривает! Иногда, кстати, не сразу убегаю, а остаюсь недалеко и наблюдаю. Хотя, загадки нет никакой — всегда рассказываю, где оставлен привет. И точно знаю, что теперь люди более внимательно смотрят по сторонам.

Эти фразы то, что мне хочется услышать или сказать самой. Слова, которые актуальны лично для меня и в данный момент. И всегда надеюсь, что мой камень найдет именно тот, кому он нужен сейчас. Если уж на нем написано: «Действуй!», то человек, правда, применит этот призыв к своей ситуации. Неспроста же подарок не берет первый встречный. Камень и человек находят друг друга. И это здорово!

Хочу, чтобы мы выбились из своих будней, чтобы нас встряхнуло, чтобы прочувствовали момент, поняли, что живые, стали двигаться дальше и каждый — к своей цели. Вот я имею возможность рисовать для себя. И мне кажется, что это проект нужен, в том числе, и для меня самой. Камешки складываются в какой-то путь. А я просто иду по нему с интересом. Куд приведет, посмотрим.

Возможно, когда-нибудь этот проект будет развиваться, ставиться на поток и монетизироваться, но не сейчас. Если это твое, если отзывается в твоем сердце — надо делать и все. Тем более, что камни рисую легко, когда есть вдохновение, время и мне точно не жалко ими делиться.

Волну поймала и старшая дочь. Решила делать записочки, завязывать их красивыми ленточками и подкидывать в школе. Сегодня собирается положить своего первого «подкидыша». Мне кажется, Юлия Гиппенрейтер сказала: «Не воспитывайте детей. Воспитывайте себя. Все равно они будут похожи на нас». Думаю, у меня получается именно так, и это радует.

И да, иногда надо делать смелые запросы. Я тут накануне подумала: вот бы еще большему количеству людей рассказать о своих «живых камнях». И тут звонишь ты... Значит, работает. И пожелания работают. Уверена!»