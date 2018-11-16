﻿ #кинодомино: Пять киноновинок недели, Mixnews.lv

Woman |

Длинные выходные и обширная городская программа развлечений просто обязаны включить в себя и поход в кино. Что покажут на больших экранах - расскажем.

1.Сонце катится по небу / Saule brauca debesīs

в кино с 16 ноября

Дочь Солнца и Луны украдена в карнавальной суматохе, и её родители в отчаянии идут за помощью к людям. Кондраш вместе с Девочкой и Братиком пускаются в путь навстречу нечисти, кикиморам и собственным страхам. У них всего три дня – если дочь Солнца вовремя не найти, она потеряет свою силу и станет обычной девочкой. Фильм классика анимации Розы Стиебры создан по мотивам фольклора, а воспел веселые приключения Юрис Каукулис и группа Jauno Jāņu orķestris.

2.Вдовы / Widows

в кино с 16 ноября

рейтинг IMDB — 7.5

История о жёнах грабителей, погибших при неудачном налёте. Новоиспечённые вдовы берутся сами закончить начатое, разобраться с полицией и конкурентами, а главное — выяснить, кто же подставил их мужей.

3.Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда / Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

в кино с 16 ноября

рейтинг IMDB — 7.5

Могущественный темный волшебник Грин-де-Вальд устраивает грандиозный побег и начинает собирать сторонников, большинство из которых не знают о его истинной цели: добиться превосходства волшебников над всеми немагическими существами на планете. Чтобы сорвать планы злобного мага, Альбус Дамблдор обращается к своему бывшему студенту Ньюту Саламандеру, который соглашается помочь, не подозревая, какая опасность ему грозит.

4.Суспирия / Suspiria

в кино с 16 ноября

рейтинг IMDB — 7.3

Молодая американка приезжает в Берлин, чтобы присоединиться к знаменитой танцевальной труппе. Однако в стенах студии девушка внезапно обнаруживает нечто зловещее и сверхъестественное. Вскоре она понимает, что станет следующей жертвой, если не успеет раскрыть тайну проклятия, которое окутало легендарную танцевальную академию…

5.Идеальная западня / Welcome Home

в кино с 16 ноября

рейтинг IMDB — 5.1

Молодая пара отправляется на отдых в тихий уголок Италии, чтобы спасти свои отношения. Но у владельца дома, где они поселились, есть зловещие планы на новых гостей.