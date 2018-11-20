﻿ #культпоход: наша "Родословная" в рижской арт-галерее, Mixnews.lv

#культпоход: наша "Родословная" в рижской арт-галерее
Есть одна вещь очень характерная именно для Латвии - преемственность. Особенно в искусстве. Способность творить и создавать здесь, чаще всего, передавалась из поколения в поколение.
Постепенно образовывались семьи художников и скульпторов, семьи росли, создавали целые династии, женились между собой и продолжали дело уже в несколько ином составе.
Столетний юбилей Латвии подарил создателям галереи Museum lv & Grata JJ идею эту самую преемственность продемонстрировать.
Итак, до 21 января на двух этажа арт-пространства представлено 25 семей, 85 художников и более ста объектов!
Жемчужиной, конечно, по праву считается работа Яниса Розентала. Когда-то полотно было приобретено Янисом и Диной Зузанами, находилось в частной коллекции и на публику выставляется впервые.
Розенталс не только сам был художником, но мог бы гордиться не менее талантливыми последователям: сыном и внуком.
Или ветвь Скулме. Мы хорошо знаем Джемму Скулме, но у самой Джеммы мама, например, была скульптором. Ну и дети тоже руку приложили к холсту.
Выставку собирали и планировали полгода. Приятно, что художники отзывались быстро и соглашались легко.
Однако сам процесс создания -это грандиозный по замыслу проект. И труд большой, и художники все сплошь значимые, поэтому как только выставка была готова к открытию, ее закрытие решено было перенести на месяц - грех торопиться.
Жанры. Жанры здесь все! Стартуем с классической живописи и понеслась: графика, видео, скульптура, коллаж и даже медали.
Ошибочно думать, что более значимыми являются работы старшего поколения, а молодые так, инсталляциями отделались. Не у всех же, в конце концов, дедушка Розенталс. Так что есть здесь и примеры того, как дети своих родителей переплюнули и мастерством, и популярностью.
Тут же был издан красивый и очень достойный каталог, который непременно стоит в руки взять, пролистать, почитать и использовать его в качестве гида по выставке, вход на которую, кстати, бесплатный!
16 ноября - 21 января
Арт-галерея Museum lv un Grata JJ
Рига, улица А.Пумпура, 2
Вход свободный