﻿ #культпоход: наша "Родословная" в рижской арт-галерее, Mixnews.lv

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Есть одна вещь очень характерная именно для Латвии - преемственность. Особенно в искусстве. Способность творить и создавать здесь, чаще всего, передавалась из поколения в поколение.

Постепенно образовывались семьи художников и скульпторов, семьи росли, создавали целые династии, женились между собой и продолжали дело уже в несколько ином составе.

Столетний юбилей Латвии подарил создателям галереи Museum lv & Grata JJ идею эту самую преемственность продемонстрировать.

Итак, до 21 января на двух этажа арт-пространства представлено 25 семей, 85 художников и более ста объектов!

Жемчужиной, конечно, по праву считается работа Яниса Розентала. Когда-то полотно было приобретено Янисом и Диной Зузанами, находилось в частной коллекции и на публику выставляется впервые.

Розенталс не только сам был художником, но мог бы гордиться не менее талантливыми последователям: сыном и внуком.

Или ветвь Скулме. Мы хорошо знаем Джемму Скулме, но у самой Джеммы мама, например, была скульптором. Ну и дети тоже руку приложили к холсту.

Выставку собирали и планировали полгода. Приятно, что художники отзывались быстро и соглашались легко.

Однако сам процесс создания -это грандиозный по замыслу проект. И труд большой, и художники все сплошь значимые, поэтому как только выставка была готова к открытию, ее закрытие решено было перенести на месяц - грех торопиться.

Жанры. Жанры здесь все! Стартуем с классической живописи и понеслась: графика, видео, скульптура, коллаж и даже медали.

Ошибочно думать, что более значимыми являются работы старшего поколения, а молодые так, инсталляциями отделались. Не у всех же, в конце концов, дедушка Розенталс. Так что есть здесь и примеры того, как дети своих родителей переплюнули и мастерством, и популярностью.

Тут же был издан красивый и очень достойный каталог, который непременно стоит в руки взять, пролистать, почитать и использовать его в качестве гида по выставке, вход на которую, кстати, бесплатный!

16 ноября - 21 января

Арт-галерея Museum lv un Grata JJ

Рига, улица А.Пумпура, 2

Вход свободный