﻿ Определилась победительница очередной "Модной битвы", Mixnews.lv

Определилась победительница очередной "Модной битвы"

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Woman | 20 ноября 2018 года, 15:24

В очередной "Модной битве" участвовали дамы, которые гостили на Рижском модной неделе.

Итак, кто лучше, кто моднее и кто больше понравился нашим читателям?. 4% честно признались, что современную моду не понимают, 18% признали, что обе участницы выглядят отлично!

Почетное второе место и 17% присуждается стилисту Ольге Колотовой!

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А победительницей, по итогам голосования, становится стилист и визажист Юлия Золберга!

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Поздравляем Юлию и благодарим всех тех, кто голосовал. [Кстати, новая "Модная битва" уже стартовала! Поддержите своего фаворита

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