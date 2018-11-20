﻿ Определилась победительница очередной "Модной битвы", Mixnews.lv

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В очередной "Модной битве" участвовали дамы, которые гостили на Рижском модной неделе.

Итак, кто лучше, кто моднее и кто больше понравился нашим читателям?. 4% честно признались, что современную моду не понимают, 18% признали, что обе участницы выглядят отлично!

Почетное второе место и 17% присуждается стилисту Ольге Колотовой!

А победительницей, по итогам голосования, становится стилист и визажист Юлия Золберга!

Поздравляем Юлию и благодарим всех тех, кто голосовал. [Кстати, новая "Модная битва" уже стартовала! Поддержите своего фаворита