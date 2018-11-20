﻿ Советы эксперты: мануальный или аппаратный массаж — что выбрать?, Mixnews.lv

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В погоне за молодостью и бархатистой кожей мы готовы не только применить к себе все современные технологии, но и лечь под нож хирурга. Иногда радикальные методы могут и подождать. А порой хватает просто... прикосновения.

Мария Мирко — профессиональный косметик и косметолог с международным сертификатом рассказала, чем отличается аппаратный массаж от мануального и почему последний определенно лучше.

Сегодня в мире тенденция — вернуть какие-то прошлые тренды. И тут речь не только о моде. Подобную эволюцию проходит и косметология. Повальное увлечение аппаратными процедурами постепенно схлынуло и клиенты снова с радостью возвращаются к тактильным ощущениям.

Но дело не только в трендах. У мануального массажа есть масса преимуществ, которые аппаратному пока еще не под силу. Но, обо всем по порядку.

1.Техника против техники

Руками мы можем воздействовать на разные ткани, на разную глубину, делать это одновременно и попеременно и регулировать: что добавить в программу, а что исключить из массажной техники. На аппарате такие детальные функции просто технически невозможно проставить.

2.Как рукой сняло

Массаж руками — это не только результативность и эффект, которого так хочет добиться клиент. Это еще и избавление от нервозности и стресса. Потому что такой массаж всегда работает глубже, чем мы думаем, положительно воздействуя и на вегетативно-сосудистую систему, и на общее психологическое состояние.

Человек в 21 веке, особенно житель больших городов, подвержен и стрессам и нервознсти, поэтому нам не только надо выглядеть хорошо, но и чувствовать себя хорошо. И вот тут аппарат доставить такое удовольствие и расслабление не может. Ведь не секрет, если мы комфортно себя, то и на внешности это отразиться только со знаком «плюс».

3.Индивидуальность не для машины

Честно говоря, с аппаратами в принципе намного сложнее работать — слишком много противопоказаний для клиентов. Тот же мануальный массаж позволяет контролировать силу нажатия и состояние кожи. Если видим, что клиент склонен к отечности — отдаем предпочтение лимфодренажному массажу, купероз и сосуды — работа проходит в совсем другом направлении. Линии те же, а движения и направления меняются. С аппаратами все намного стандартней, поэтому индивидуально и детально подойти к клиенту очень трудно.

4.Зарядка для души

Ну и не забываем об энергетике. Можно относиться к этому очень скептически, но через руками идет колоссальный обмен энергией. Это тонкий психоэмоциональный момент, поэтому и сам мастер должен настроиться на правильную волну. Только тогда он сможет передать клиенту спокойствие и не передать ничего лишнего и личного. В любом случае, это никакой технике не под силу.

5.Обними меня, если сможешь...

И сегодня, честно, нам не хватает прикосновений, обычных объятий. И массаж руками— это важный момент позитивного контакта с человеком. Безусловно, есть часть клиентов, которым аппаратная процедура нравится больше, чем такая тесная работа с мастером. Но именно по этой причине косметология всегда дает нам выбор. Просто вы теперь чуть лучше знаете, что подошло бы именно вам.