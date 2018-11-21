﻿ Ой: 80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина вышла замуж за Бари Алибасова, Mixnews.lv

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20 ноября журналисты одного из российских изданий выяснили, что Лидия Федосеева-Шукшина (80) и Бари Алибасов (71) расписались в Кутузовском ЗАГСе. Это радостное событие молодожены скрыли даже от некоторых близких друзей.

Роман Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова начался почти четверть века назад. Они познакомились на вручении премии «Ника» и несколько лет прожили вместе, не расписываясь. Отношения актрисы и эксцентричного продюсера многим казались странными, ведь они были такими разными. Правда, в итоге Лидия и Бари все же расстались. А на днях стало известно, что Алибасов и Федосеева-Шукшина стали мужем и женой.

Эту новость подтвердила сама актриса в беседе с журналистами «Комсомольской правды». А вот Стасу Садальскому молодожены ничего не сказали, чему он был крайне удивлен.

Лидия и Бари с удовольствием принимают поздравления от журналистов. Для Алибасова этот брак оказался шестым, а для Федосеевой-Шукшиной — пятым. Судя по словам самой актрисы, она очень счастлива, что они с продюсером наконец узаконили свои отношения. Теперь поклонники вовсю интересуются, куда поедут молодожены в свадебное путешествие.

источник: woman.ru