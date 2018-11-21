﻿ По коробкам: 7 работающих (и нет) приемов по наведению порядка в детской, Mixnews.lv

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Беспорядок в детской комнате — одна из вечных тем родительских форумов. Каждая семья находит свой способ научить ребенка убирать свои вещи на места. Лайфхаки родителей и разные методы комментирует детский психолог Александр Покрышкин.

1.Органичить количество игрушек

В чем смысл?

Нет порядка — нет нормальной игры. У ребенка есть стеллаж, в котором размещается минимум игрушек: только те, которыми ребенок сейчас играет — и то количество, которое он может убрать сам. Остальные хранятся в кладовке, в ящиках на балконе или другом недоступном ребенку месте. Периодически родители меняют часть игрушек из кладовки с игрушками на стеллаже.

Мнение психолога

Идея, что количество игрушек должно быть ограничено, мне кажется здравой. К тому же это правило подойдет детям разных возрастов. Чем младше ребенок, тем сложнее ему сконцентрироваться и найти что-то интересное в большом количестве игрушек. Когда вокруг много всего навалено, дети теряются: им сложно придумать какую-то одну игру и начать играть. Они занимаются тем, что постоянно перебирают предметы, которые их окружают.

Главный плюс такого подхода — ребенку легко учиться складывать все игрушки на места. В комнате есть определенное место для игрушек — ящики или стеллаж, ребенок четко знает, как все организовано. Однако в какой-то момент нужно начать договариваться с ребенком. Игрушки малыша легко убрать по своему усмотрению, но ребенок трех-пяти лет уже помнит, что у него есть роботы, машинки, и не хочет их отдавать. Это его игрушки. Важно продумать, как обсудить это с ребенком и договориться.

Работает?

Да, до определенного возраста.

2.Приучать к уборке с младенчества

В чем смысл?

Единственный реальный способ поддерживать порядок — собственный пример. Бессмысленно приучать ребенка к порядку, если мамины вещи валяются по всему дому. Маленькие дети только смотрят, накапливают зрительный опыт. Пройдет немало времени, пока ребенок начнет подражать, подключится к процессу и станет помогать, но этот день наступит, если все делать грамотно и ненавязчиво.

Чистоплотности учатся до трех лет. Как только ребенок научился ходить, нужно учить его убирать за собой. Сначала вместе с мамой, потом самостоятельно складывать вещи, относить все на свои места. После игры нужно сразу все убрать, по ходу дела дружелюбно объяснив, почему. Прежде чем достать новую игру, надо всегда убирать на место предыдущую.

Мнение психолога

Соглашусь, что это важно. Если родители хотят, чтобы ребенок поддерживал порядок в своей комнате, и для них это важный момент, то, конечно, не стоит ждать, что это вырастет само. Это правило, которому ребенок учится, привычка, которую мы должны помогать ему осваивать. Другое дело, что ребенок до трех лет не всегда может полноценно выполнить задачу и отнести все игрушки на свои места. Это нужно иметь в виду, потому что здесь легко перейти грань между вовлечением ребенка в уборку и строгостью — идеей того, что это обязанность ребенка. Это не так. Родитель должен учитывать возраст маленького ребенка и понимать, может ли он справиться с этой задачей. Я уверен, что если ребенок младше трех лет высыпал на пол кучу игрушек, ему очень сложно навести порядок: он устанет раньше, чем кончатся разбросанные игрушки. Поэтому, конечно, детям в этом нужна помощь.

Работает?

До трех лет сомнительно.

3.Считать до 20 и удивляться

В чем смысл?

Мама закрывает глаза и считает до 20; за это время ребенок должен навести в комнате идеальный порядок. Мама с закрытыми глазами заходит в детскую, открывает глаза и искренне восхищается: «Какой порядок! Какой у меня взрослый ребенок! Все может делать сам!» В результате ребенок очень горд собой.

Мнение психолога

Это здорово работает для того, чтобы познакомить детей с уборкой, заинтересовать или дополнительно мотивировать. Важно заметить, насколько это приятно вашему ребенку. Кто-то будет играть так каждый день — это действительно хорошая игра, которая вовлекает удивляться: куда же делись все игрушки, как так?

Мне кажется, что для многих ребят это может быть гораздо более приятным и легким способом начать убирать за собой игрушки, чем строгий педагогический голос «воспитателя» в плохом смысле: «Ну-ка быстро все собрал!» Но каждый раз это вряд ли будет срабатывать. Уборка проходит каждый день — ну сколько можно удивляться? В какой-то момент это может всем надоесть, и тогда здорово, чтобы у вас были еще правила и способы вовлечь ребенка.

Работает?

Время от времени.

4.«Соберу и выброшу»

В чем смысл?

У ребенка свое понимание о ценных и дорогих вещах: это могут быть коробки, проволока, старые батарейки, лампочки, разобранные часы и радио. За день до уборки в детской нужно предупредить ребенка, что лучше самому убрать все «важное», иначе мама выбросит лишнее на свое усмотрение. В день уборки — жестко отправляем в мусорное ведро все, что не убрано. Угрозу нужно обязательно выполнять. Если ребенок поймет, что маме жалко вещи, вариант «соберу и выброшу» перестанет работать.

Мнение психолога

Это привычный и многим знакомый с детства метод, который действительно может давать результаты в короткую перспективу. Действуя тактически, мы можем пригрозить ребенку выбросить все игрушки: ребенок нам верит, и для него это всерьез. Исполнение угрозы многих пугает, и дети действительно начинают убирать игрушки. Но цена вопроса здесь — стресс ребенка. В этот момент ребенок сталкивается с непредсказуемостью собственных родителей. Даже если мама или папа стремятся действовать последовательно, все равно каждый день люди игрушки не выбрасывают. И очень сложно придумать четкий критерий, в каком именно случае эти игрушки отправляются в мусорное ведро. Ребенку непонятно, выбросят игрушки или нет, степень неопределенности возрастает. В итоге дети переживают эмоциональное напряжение, которое никак нельзя назвать полезным.

Несмотря на то что мы привыкли к этому методу и он действительно как бы работает, это большие риски. Это вредный метод, который я как психолог не могу рекомендовать: есть риск, что для ребенка это будет иметь более серьезные последствия.

Работает?

Нет, и стратегия крайне опасная для детской психики.

5.Объяснить сказкой

В чем смысл?

Все, что ребенку непонятно или что он пытается всем своим естеством отрицать, необходимо объяснять в игровой форме. В ответ на просьбы убрать игрушки и навести порядок ребенок делал вид, что не слышит. Можно рассказывать сказки, как важно, чтобы вещи имели свое место и были в порядке: если в комнате беспорядок, все игрушки убегают. Или читать вместе с ребенком книжки — например, про гнома Чистюлю, который забирает неубранные игрушки и уносит на Луну, откуда их очень трудно вызволить.

Мнение психолога

Часто детям не хватает своего собственного абстрактного мышления, чтобы понять, как беспорядок мешает другим людям и в чем плюсы того, что игрушки стоят на своих местах. В этих ситуациях хорошо, если вы будете использовать язык, максимально близкий ребенку по возрасту — подбирать простые слова и объяснять еще проще: «мне неудобно», «так мне мешает» вместо более абстрактных формулировок типа «вещи разбрасывают грязнули». Рассказывать сказки и читать книжки, посвященные этому, — замечательно. Это способ сэкономить время и нервы: не ругаться по поводу порядка, а сделать так, чтобы всем было удобно.

Работает?

Скорее да.

6.Дать свободу творческому беспорядку

В чем смысл?

У ребенка свое понимание о ценных и дорогих вещах: это могут быть коробки, проволока, старые батарейки, лампочки, разобранные часы и радио. За день до уборки в детской нужно предупредить ребенка, что лучше самому убрать все «важное», иначе мама выбросит лишнее на свое усмотрение. В день уборки — жестко отправляем в мусорное ведро все, что не убрано. Угрозу нужно обязательно выполнять. Если ребенок поймет, что маме жалко вещи, вариант «соберу и выброшу» перестанет работать.

Мнение психолога

Это привычный и многим знакомый с детства метод, который действительно может давать результаты в короткую перспективу. Действуя тактически, мы можем пригрозить ребенку выбросить все игрушки: ребенок нам верит, и для него это всерьез. Исполнение угрозы многих пугает, и дети действительно начинают убирать игрушки. Но цена вопроса здесь — стресс ребенка. В этот момент ребенок сталкивается с непредсказуемостью собственных родителей. Даже если мама или папа стремятся действовать последовательно, все равно каждый день люди игрушки не выбрасывают. И очень сложно придумать четкий критерий, в каком именно случае эти игрушки отправляются в мусорное ведро. Ребенку непонятно, выбросят игрушки или нет, степень неопределенности возрастает. В итоге дети переживают эмоциональное напряжение, которое никак нельзя назвать полезным.

Несмотря на то что мы привыкли к этому методу и он действительно как бы работает, это большие риски. Это вредный метод, который я как психолог не могу рекомендовать: есть риск, что для ребенка это будет иметь более серьезные последствия.

Работает?

Нет, и стратегия крайне опасная для детской психики.

5.Объяснить сказкой

В чем смысл?

Детская комната — это место для креативного бардака. Там всегда что-то построено, навалено и расставлено для игры. Для дошкольников игрушки — их мир и уют. Зачем его рушить каждый день из-за пресловутого «приучения к порядку»? Это примерно то же самое, что заставлять взрослого каждый вечер все горшки с цветами убирать в один угол, всю мебель — в другой, картины — в третий. А с утра — разрешать распределять все обратно. В гостиной и даже комнате родителей игрушки лежат и никому не мешают. Почему к ним надо относиться как к разбросанному мусору или грязным носкам?

Мнение психолога

Разрешать ли ребенку жить в творческом беспорядке, зависит от того, будет ли комфортно так жить родителям. Опять же, это может быть небезопасно для самого ребенка и для других членов семьи: на игрушки, лежащие на полу, можно наступить — и получить травму или просто сломать их.

Семья должна найти ответ на вопрос, как жизнь в творческом беспорядке будет организована: если игрушка долго лежит на полу, в доме копится пыль, то все-таки в какой момент игрушку надо убрать? Если ответ есть, творческий беспорядок, конечно, возможен. Но если мы его разрешаем, а потом чувствуем, что нам так некомфортно, это повод искать другие правила.

Работает?

Скорее нет.

7.Продумать систему хранения

В чем смысл?

Порядок в игрушках — порядок в голове и, соответственно, порядок по жизни. Хаос в игрушках наносит только вред, рассеивает внимание. В магазинах великий выбор продуманных систем хранения и сортировки вещей на любой вкус и кошелек. Мешки, контейнеры, стаканы и карманы можно разместить компактно и продуманно даже в маленькой квартире.

Мнение психолога

Это здравый современный подход. Часто детям сложно собирать игрушки, потому что система хранения не продумана. Ребенку должно быть удобно. Детям младшего возраста можно предложить более простой вариант: несколько контейнеров, куда можно сложить игрушки просто в беспорядке. Если ребенок уже легко справляется с уборкой игрушек в целом, можно перейти к более точной сортировке.

Можно сделать подсказки для ребенка на ящиках — рисунки или наклейки, чтобы было понятно, что куда класть. Это помогает детям сориентироваться и облегчает поиски. Продуманная сортировка — это полезное решение и для тех родителей, у кого беспорядок вызывает дискомфорт.

Работает?

Да.

источник: the-village.ru