﻿ Инстаграм недели: Сара Харт и ее дом, полный мальчишек, Mixnews.lv

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Хорошая привычка изучать новые инста-аккаунты. Мы решили вам подсказать: куда податься, на кого подписаться и получить эстетическое удовольствие.

В этот раз статус "Инстаграм недели" достается Саре Харт. Это мама четырех мальчишек, которая успевает, кажется все, в том числе вести блог и делать красивые снимки семьи и дома. О том, что аккаунт пользуется популярностью у пользователей, говорит тот факт, что подписчиков у Сары Харт без малого 131 тысяча.





Сама Сара признается, что в юности сильно сомневалась, а хочется ли ей вообще быть мамой. Но сегодня представить свою жизнь без такого мальчишеского квартета она уже не может.







А вы получите много света, счастливых детских мордуленций, обычного, но такого уютного быта и, безусловно, вдохновение. Возможно, вы и сами захотите добавить в свою жизнь немного этого самого загадочного хюгге.