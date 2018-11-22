﻿ Доктор Клоун: в Латвии проводится благотворительный марафон по боулингу, Mixnews.lv

Woman |

22 ноября в центре развлечения и отдыха «Bowlero» пройдёт благотворительный марафон по боулингу, цель которого – собрать пожертвования для организации «Др.Клоун».

В десятичасовом марафоне примут участие 100 команд, символически отметив столетнюю годовщину Латвийской Республики. За каждую сбитую в турнире кеглю 1 евроцент будет пожертвован в пользу Докторов-клоунов, которые приносят тепло и улыбки в больницы по всей Латвии и помогают маленьким пациентам скорее выздороветь.

Благотворительный марафон по боулингу начнётся в 15:00 и закончится в 1:00 ночи. К участию приглашаются все, кому небезразлично благополучие и здоровье детей по всей Латвии.

Кроме того, с 10:00 до 16:00 возле развлекательного центра будет находиться выездной автобус Латвийского Донорского центра, где в рамках проекта «Mums ir viena asinsrite» каждый желающий сможет стать донором крови.